Η σύγχρονη δραστηριότητα των τραπεζών είναι τελείως διαφορετική με αυτή που γνωρίζαμε τα τελευταία δέκα χρόνια, αφενός γιατί η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο συναλλαγών και έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις μέσω των εξαγορών και αφετέρου γιατί οι πελάτες πλέον δεν συγκρίνουν τις τράπεζες μεταξύ τους, αλλά με μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνολογικές εταιρείες.

Αυτά ήταν μερικά από τα μηνύματα που στάλθηκαν χθες στο 13ο Banking, Payments and Fintech Forum and Expo, που διοργάνωσε η Logicom. Στελέχη τραπεζών, ο κεντρικός τραπεζίτης και εκπρόσωποι του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα ανέλυσαν τους προβληματισμούς τους, αναγνωρίζοντας ότι αλλάζει το τοπίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες διένυσαν μια αξιόλογη διαδρομή, ώστε σήμερα να βρίσκονται σε μία ισχυρότερη θέση, με εύρωστους ισολογισμούς και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Κεντρική Τράπεζα

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης, στην ομιλία του, αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότερο από το 70% των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν ήδη και εφαρμόζουν πιλοτικά ή εξερευνούν εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη -από την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας έως την ανίχνευση απάτης, τις συναλλαγές και τη διαχείριση κινδύνων.

«Ενώ αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας και αναλυτική ισχύ, ο αντίκτυπός τους είναι βαθύς, αμφισβητούν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, εισάγουν νέους λειτουργικούς και μοντελιστικούς κινδύνους και αυξάνουν τις εξαρτήσεις από δεδομένα και τρίτους παρόχους», σημείωσε.

Τράπεζα Κύπρου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε ότι οι προσδοκίες των πελατών διαμορφώνονται από την εμπειρία που έχουν από εφαρμογές και τεχνολογικές υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την προσαρμογή των τραπεζών σε ένα νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται πλέον για θεωρητική συζήτηση, αλλά για μια πραγματικότητα που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και προσφέρονται τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η τεχνολογία δημιουργεί και ευκαιρίες, δίνοντας στις κυπριακές τράπεζες τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους εκτός συνόρων με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο κ. Νικολάου στάθηκε στη σημασία της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και της θεσμικής αξιοπιστίας, ειδικά για μικρές οικονομίες όπως η Κύπρος, υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Eurobank Ltd

Στη στρατηγική ανάπτυξης στις μεγάλες επενδύσεις και τη διεθνή επέκταση σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Ινδία αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης. Αναφερόμενος στις προκλήσεις του 2026, εξήγησε ότι η Eurobank Ltd καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλά και σύνθετα έργα. Από τη μία βρίσκεται η πλήρης ενοποίηση και συγχώνευση δύο τραπεζών, με έμφαση στην ευθυγράμμιση συστημάτων, διαδικασιών και εταιρικών δομών. Από την άλλη, υπάρχει η ανάγκη για ενοποίηση και προσαρμογή των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, μετά και τις σχετικές εξαγορές, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Σημείωσε ότι η Eurobank Ltd δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας, αλλά επιδιώκει και την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων στην Κύπρο μέσω της διεθνούς της παρουσίας. Eξέφρασε την άποψη ότι η Eurobank Ltd μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας τραπεζικής πραγματικότητας στην Κύπρο.

Alpha Bank

O Μίλτος Μιχαηλάς, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση της τράπεζας, τη στροφή προς την ανάπτυξη και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η τράπεζα στο νέο τραπεζικό και ασφαλιστικό τοπίο της Κύπρου. Η τραπεζική του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτήν πριν από 15 χρόνια , ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση νέων στελεχών που εντάχθηκαν ομαλά σε μια ομάδα με κοινό σκοπό την ανάπτυξη. Αναφορά έκανε και στις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη γνώση και στα συστήματα διακυβέρνησης, κινδύνου και ελέγχου.

Aπέδωσε ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το διοικητικό συμβούλιο τονίζοντας ότι για πρώτη φορά ένιωσε πως υπήρχε ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και ανθρώπων. Μίλησε για το επόμενο κεφάλαιο της Alpha Bank Κύπρου, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για τους πελάτες.

Μπαίνουν δυναμικά στο 2026

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στο 13ο Banking, Payments and Fintech Forum and Expo, ο Managing Director της Logicom Solutions, Χρυσόστομος Κρητιώτης, εξέφρασε την θέση ότι η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί και πως οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καλούνται πλέον να είναι ευέλικτοι, καινοτόμοι και προσανατολισμένοι στον σκοπό τους.

Τόνισε ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβολής, όπου οι προκλήσεις της τεχνολογικής επιτάχυνσης, της κανονιστικής μεταρρύθμισης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού απαιτούν από τράπεζες, οργανισμούς πληρωμών και fintechs να προχωρήσουν σε στρατηγικές που συνδυάζουν ευελιξία, καινοτομία και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό.

Δεν παρέλειψε να τονίσει τα πρόσφατα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών stress tests επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες εισέρχονται στο 2026 με ισχυρές κεφαλαιακές και ρευστότητες βάσεις, ικανές να απορροφήσουν κραδασμούς και να στηρίξουν την πραγματική οικονομία.