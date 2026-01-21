Ποσοστό 36% των δημοσιευμένων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναστέλλονται λόγω συμφωνίας στην οποία καταλήγουν οφειλέτης και δανειστής, όπως αναφέρθηκε σε διάσκεψη Τύπου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κατά την οποία παρουσιάστηκε το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμού e-auction, το οποίο αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται η εταιρεία ACB E-Auctions Ltd, 100% θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου, η οποία δημιουργήθηκε το 2019.

Όπως αναφέρθηκε, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί περιβάλλονται από πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει επ’ ακριβώς τη διαδικασία και το ρόλο του κάθε μέρους. (Περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019 του Υπουργού Οικονομικών) και η εκτέλεση του πλειστηριασμού γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα από το σύστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Επίσης, για ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενυπόθηκου ακινήτου, απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού στο Κτηματολόγιο και το ακίνητο μεταβιβάζεται μόνο στον επιτυχών προσφοροδότη.

Οι φυσικοί πλειστηριασμοί σταμάτησαν το 2022 και όλοι σήμερα γίνονται ηλεκτρονικά.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, αναφέρθηκε ότι το σύστημα e-auction, το οποίο απαριθμεί περίπου 10.000 εγγεγραμμένους χρήστες από την Κύπρο και το εξωτερικό και άρχισε την λειτουργία του στις 18 Νοεμβρίου 2019, σχεδιάστηκε ώστε να είναι πλήρως συμβατό με το περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019 του Υπουργού Οικονομικών.

Το σύστημα έχει δυνατή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σχεδόν 5.000 ακόλουθους στο Facebook) μέσω των οποίων ενημερώνει το κοινό για επερχόμενους πλειστηριασμούς και εκπαιδευτικό υλικό.

Αναφέρθηκε ότι είναι προς όφελος του ενυπόθηκου οφειλέτη σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία με τον δανειστή του, να υπάρχουν πολλοί προσφοροδότες γιατί αυτό αυξάνει την τιμή του ακινήτου, κάτι που διαφάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που υπήρξε σε πλειστηριασμό ακινήτου είχε ανέλθει στα 25 άτομα.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο νόμος διατάσσει δημοσίευση 45 μέρες πριν την εκτέλεση του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του ενυπόθηκου δανειστή και στην πλατφόρμα της ACB E – Auctions LTD.

Δικαιώματα οφειλέτη

Σε σχέση με τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη, αναφέρθηκε ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης δικαιούται να είναι παρατηρητής στην διαδικασία του πλειστηριασμού του ακινήτου του και θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μέσω του CY Login. Αυτή η δυνατότητα δεν προσφέρεται στον ενυπόθηκο δανειστή.

Επιπλέον, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δικαιούται είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο να συμμετάσχει στην διαδικασία και να διεκδικήσει το ακίνητο του. Επιπρόσθετα ο νόμος προσφέρει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και στους συγγενείς πρώτου βαθμού, όταν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000, να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό με το λεγόμενο προνομιακό δικαίωμα, το οποίο δίδει το δικαίωμα στον οφειλέτη, όταν κλείσει ο πλειστηριασμός, να αγοράσει την κύρια κατοικία του στην τελευταία τιμή στην οποία έκλεισε ο πλειστηριασμός.

Εγγραφή στην πλατφόρμα και συμμετοχή

Όπως αναφέρθηκε, ο ενδιαφερόμενος, αφού κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα e–auctions που είναι δωρεάν, επιλέγει τον πλειστηριασμό που τον ενδιαφέρει και καταθέτει το ποσό εγγύησης (1–5 εργάσιμες μέρες πριν τον πλειστηριασμό).

Την ημέρα του πλειστηριασμού, συνδέεται και υποβάλει τις προσφορές του και στην οθόνη του υπολογιστή του ή του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή, η τελευταία του προσφορά και η κατάταξή του.

Αν επιτύχει την απόκτηση του ακινήτου στον πλειστηριασμό θα λάβει email με τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να κάνει.

Η εγγύηση αποστέλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή και θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτόν για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Αν δεν επιτύχει την απόκτηση του θα λάβει email ενημέρωσης και το ποσό εγγύησης του θα επιστραφεί (ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής).

Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αυτός που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει χρειάζεται μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο και έναν υπολογιστή/τηλέφωνο/tablet, ενώ δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία στον πλειστηριασμό και εξασφαλίζεται πλήρης ανωνυμία των συμμετεχόντων.

Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη, στα ελληνικά και στα αγγλικά και παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη από τους υπαλλήλους πλειστηριασμού αλλά και από τηλεφωνικό κέντρο.

Μπορούν στους πλειστηριασμούς να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από όλο τον κόσμο.

Αναφορικά με τους φορολογικούς κατοίκους Κύπρου, η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των στοιχείων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη κάνοντας χρήση των κωδικών του Cylogin.

Το ποσό εγγύησης μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ενώ η διαδικασία πλειστηριασμού ελέγχεται αποκλειστικά από το σύστημα και δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.

Όπως αναφέρθηκε, με την διεξαγωγή μόνο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, εξαλείφθηκαν φαινόμενα τραμπουκισμών που λάμβαναν χώρα στους φυσικούς πλειστηριασμούς, η διαδικασία είναι αδιάβλητη, διαφανής και δίκαια προς όλους τους προσφοροδότες και το ενδιαφέρον μεγαλώνει (αύξηση υποψηφίων προσφοροδοτών – αυξάνεται η τιμή προς όφελος του οφειλέτη).

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Συνδέσμου Τραπεζών για την παροχή αναλυτικής ενημέρωσης γύρω από τραπεζικά και οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυπριακή οικονομία.

Στόχος παραμένει, όπως σημειώνεται, η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους λειτουργούς των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη και αντικειμενική μεταφορά πληροφοριών προς το κοινό για σημαντικά θέματα.

Αναφέρεται επίσης ότι αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται και για άλλα ζητήματα που θα συζητηθούν εντός του 2026. Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε εκτενής συζήτηση, κατά την οποία οι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήματα και έλαβαν διευκρινίσεις από τους ειδικούς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση όλων των μερών για διαφάνεια και συνεχή διάλογο.

ΚΥΠΕ