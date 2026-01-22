Μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το υδατικό και την ενέργεια ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και ο υφυπουργός Καινοτομίας Νικόδημος Δαμιανού. Για την εν λόγω επίσκεψη ενημερώθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με αξιωματούχους της χώρας.

Το ταξίδι του κ. Κόμπου, υπό τη συνοδεία άλλων τριών Υπουργών, πραγματοποιείται σε συνέχεια της ιστορικής πρώτης επίσκεψης του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στην Κύπρο στις 14 Δεκεμβρίου 2025 στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Θα έχουν κοινές και επί μέρους συναντήσεις οι Υπουργοί για τους τομείς των Υπουργείων τους.

Ειδικά, η Μαρία Παναγιώτου πρόκειται να έχει συναντήσεις για ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης με αφαλατωμένο νερό, με στόχο την υδατική ασφάλεια.

Επιπλέον, πληροφορίες του philenews, θέλουν τον υπουργό Ενέργειας να έχει επαφές για συγκεκραμένα έργα που στοχεύουν στην μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής. Ανάμεσα σε άλλα στους τομείς αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και επενδύσεις στο φυσικό αέριο.

Όσον αφορά στην καινοτομία, ο Υφυπουργός Δαμιανού θα διερευνήσει συγκεκριμένα έργα επένδυσης που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.