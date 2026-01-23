Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και παραχώρηση κινήτρων για την προσέλκυση επιπρόσθετων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας, υπόσχεται η φορολογική μεταρρύθμιση οποία εφαρμόζεται από την 1η του χρόνου.

Συνολικά, για τις επιχειρήσεις επήλθαν 14 αλλαγές, οι οποίες ελπίζεται πως θα συμβάλουν να καταστεί πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ήδη το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια στους επαγγελματικούς και τους επιχειρηματικούς φορείς για να αφομοιώσουν τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές στο νέο νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η φόρο – μεταρρύθμιση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας και της κυπριακής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται μείωση του φόρου στα πραγματικά μερίσματα, κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων και των τελών χαρτοσήμου, ειδικός φορολογικός συντελεστής για Stock Options, αυτοτελής φορολόγηση κρυπτοστοιχείων και αυξημένες εκπτώσεις για δωρεές και χορηγίες.

Αναλυτικά οι αλλαγές που ισχύουν για τις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι οι εξής:

– Αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% στο 15%. Μελέτη που διενήργησε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, πριν από την έγκριση του σχετικού νομοσχέδιου, κατέδειξε πως το κράτος με τον υφιστάμενο αριθμό εταιρειών που υπάρχουν στο νησί θα εισπράξει ποσό €240 εκατ.

Ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των φορολογικών εκπτώσεων, που θα παραχωρεί το κράτος σε φυσικά πρόσωπα, λόγω της σύνθεσης της οικογένειας, του αριθμού των τέκνων, για δάνεια, για ενοίκια και για πράσινες επενδύσεις.

– Φόρος πραγματικών μερισμάτων, από 17% μειώθηκε σε 5%. Από τις εκτιμήσεις του ΚΟΕ αναμένεται το κράτος θα εισπράξει ποσό €130 εκατ.

– Κατάργηση λογιζόμενης διανομής μερισμάτων κάτι που θα συμβάλει στην επένδυση των κερδών των εταιρειών χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη φορολογική επιβάρυνση.

– Κατάργηση τελών χαρτοσήμων. Αποτελούσε ένα απαρχαιωμένο νόμο ο οποίος εφαρμόζονταν από το 1963. Η κατάργηση των συγκεκριμένων τελών θα επιταχύνει τις συμφωνίες επιχειρήσεων καθώς θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα μειώσει το κόστος και θα ενισχύει τις προσπάθειες για νέες επενδύσεις.

– Stock Options: Ειδικός συντελεστής 8% έως €1 εκατ./10ετία.

· Κρυπτοστοιχεία: Αυτοτελής φορολόγηση 8% στο καθαρό κέρδος.

– Έκπτωση έως €50.000 ανά φορολογικό έτος για δωρεές/χορηγίες σε εγκεκριμένα πολιτιστικά ιδρύματα.

– Πρώτη εισαγωγή μετοχών σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο: Έκπτωση εξόδων πρώτης εισαγωγής μέχρι €300.000.

– Παραχώρηση υπερέκπτωσης σε εργοδότες που καταβάλλουν ΑΤΑ στους υπαλλήλους τους, ίση με το διπλάσιο της πρόσθετης ΑΤΑ που καταβλήθηκε εντός του έτους.

– Δαπάνες έρευνας και Ανάπτυξης: Επέκταση της υπερέκπτωσης του 20% για δαπάνες που διενεργούνται εντός των ετών μέχρι και το έτος 2030.

– Πράσινες κεφαλαιουχικές δαπάνες: Επέκταση της περιόδου παραχώρησης επιταχυνόμενων κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός των ετών μέχρι και το έτος 2030.

– Κεφαλαιουχικές δαπάνες αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής: Παραχώρηση επιταχυνόμενων κεφαλαιουχικών εκπτώσεων προς 25%

– Επέκταση της περιόδου μεταφοράς ζημιών στα επτά έτη. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επωφελέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζημιές τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, να αναβάλουν την πληρωμή φόρων σε μελλοντικά έτη όταν θα είναι πιο κερδοφόρες

– Τήρηση κυπριακού φακέλου ελεγχόμενων συναλλαγών: Σημαντική αύξηση των ορίων με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρέώνονται να τηρούν κυπριακό φάκελο ελεγχόμενων συναλλαγών στα €10 εκατ. αναφορικά με χρηματοδοτικές συναλλαγές, στα €5 εκατ. αναφορικά με αγοραπωλησίες αγαθών και στα €2,5 εκατ. για άλλες συναλλαγές.