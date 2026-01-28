Ετήσια αύξηση 4,3% κατέγραψαν οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές εκτιμώνται στα €2.452, έναντι €2.352 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εισοδημάτων στην αγορά εργασίας. Σε τριμηνιαία βάση, και μετά από διόρθωση ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, οι απολαβές αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ανά φύλο, οι μέσες απολαβές των ανδρών διαμορφώθηκαν στα €2.622, ενώ των γυναικών στα €2.238. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές αυξήθηκαν κατά 3,8% για τους άνδρες και 4,9% για τις γυναίκες, καταγράφοντας υψηλότερο ρυθμό ανόδου για τις γυναίκες.

Ως προς την κατανομή ανά κλιμάκιο απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (41,3%) εντάσσεται στην κατηγορία €1.500–€2.999, ενώ για τις γυναίκες το μεγαλύτερο ποσοστό (40,5%) καταγράφεται στην κατηγορία κάτω των €1.500.

Σχετικά με την υπηκοότητα, μεταξύ των Κυπρίων υπαλλήλων το υψηλότερο ποσοστό (43,9%) βρίσκεται στο εύρος €1.500–€2.999. Αντίθετα, στους μη Κύπριους υπαλλήλους το μεγαλύτερο ποσοστό (49,1%) λαμβάνει απολαβές κάτω των €1.500. Στην κατηγορία των υψηλότερων απολαβών (≥€6.000) εντάσσεται το 3,8% των Κυπρίων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη Κυπρίους ανέρχεται σε 7,6%.