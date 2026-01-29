Ενώπιον διλημμάτων και ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται, για άλλη μια φορά, η Βουλή, η οποία καλείται να εγκρίνει με συνοπτικές διαδικασίες έντεκα νομοσχέδια που θα εναρμονίσουν το κυπριακό δίκαιο με την ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης ESAP.

Πρόκειται για έναν κεντρικό χώρο δεδομένων, τον οποίο θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και ο οποίος θα παρέχει εύκολη και ψηφιακή πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη σχετική Οδηγία μέχρι τις 10 του μήνα. Ωστόσο, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το πακέτο των νομοσχεδίων με καθυστέρηση δώδεκα ημερών, δηλαδή στις 22 του μήνα, χωρίς μάλιστα να αρχίσει η συζήτησή τους.

Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών παραθέτει και τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από τη μη έγκαιρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση καθυστέρησης της εναρμόνισης, η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να εκτεθεί σε σοβαρές νομικές επιπτώσεις. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρήσει προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταδίκη της Δημοκρατίας θεωρείται δεδομένη, όπως και η επιβολή μεγάλων χρηματικών ποινών και προστίμων.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή Οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για τη στήριξη της πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής οικονομικής ανάκαμψης, με την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Η Οδηγία θεσπίζει ένα σύνολο τροποποιήσεων που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια και συνοχή σε σχέση με τη θέσπιση και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης.

Όταν τα νομοσχέδια τεθούν ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναμένεται να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις, καθώς οι βουλευτές θα μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά τους για τη μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεσή τους στη Βουλή. Ουσιαστικά, η ιστορία επαναλαμβάνεται, καθώς για πολλοστή φορά το Κοινοβούλιο «τρέχει» για να ξελασπώσει το κράτος και να γλιτώσει τις χρηματικές κυρώσεις.

Τι προβλέπουν τα νομοσχέδια

Με το πακέτο των έντεκα νομοθετημάτων εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες με ψηφιακά μέσα. Επίσης, στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής χρήσης και της περαιτέρω αξιοποίησης των πληροφοριών. Όσον αφορά τη ροή και τη χρήση πληροφοριών, αυτά θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών, καθώς και στην καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων.

Ως κοινός χώρος δεδομένων, το ESAP θα καταστήσει επίσης δυνατή την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, για παράδειγμα με βάση την αυτοματοποίηση ή την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις των νομοθετημάτων, το ESAP θα ενισχύσει την κυκλοφορία των πληροφοριών τόσο εντός των κρατών μελών όσο και διασυνοριακά και θα αυξήσει την ψηφιακή χρήση τους.

Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί μεγαλύτερη, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις προβολή των συμμετεχόντων στην αγορά, καθώς και προαιρετική αρχειοθέτηση για τους επενδυτές, τους αναλυτές, τους διαμεσολαβητές, τους ερευνητές ή τα αμοιβαία κεφάλαια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το μέγεθος της αγοράς τους. Αυτό θα δημιουργήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανομή και στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς.

Με το ESAP, οι χρήστες θα εξοικονομούν χρόνο και πόρους για την αναζήτηση και την επεξεργασία πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το ESAP θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης χρηματοδότησης και της Πράσινης Συμφωνίας.

