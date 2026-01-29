Η προσιτή στέγαση αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Κύπρο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα συνάντησης μεταξύ του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου.

Η συνάντηση εντάχθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του ΟΟΣΑ στην Κύπρο για το έργο «Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων και πολιτικών προσιτής στέγης», με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων να καταθέτει εισηγήσεις που αποσκοπούν στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Αντώνης Κακουλλής και η γενική διευθύντρια Μερσίνα Ισιδώρου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επί τάπητος παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τόσο το κόστος στέγασης όσο και τη διαθεσιμότητα κατοικιών, με τον Σύνδεσμο να υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση αναπτύξεων, καθώς, όπως επισημάνθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση αδειών υπερβαίνει τη διάρκεια της ίδιας της κατασκευής. Οι καθυστερήσεις αυτές οδηγούν σε αυξημένα κόστη για τους αναπτύκτες, τα οποία τελικά μετακυλίονται στις τιμές πώλησης ή ενοικίασης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με τον Σύνδεσμο να επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στην εισαγωγή εργαζομένων «Κατηγορίας Α» από τρίτες χώρες επιβαρύνουν περαιτέρω τον κατασκευαστικό τομέα και επηρεάζουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης έργων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι υφιστάμενες πολιτικές στεγαστικής πολιτικής και η ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους, με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων να επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για στήριξη κάθε ουσιαστικής προσπάθειας που στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε κατοικία.

Όπως τονίστηκε, για τον Σύνδεσμο η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικής και προσιτής στέγης, προσαρμοσμένης στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.