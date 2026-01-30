Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, καλώντας με επίσημη επιστολή 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και την Κύπρο, να αποσυρθούν άμεσα από τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη (Energy Charter Treaty – ECT).

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της επίσημης αποχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Euratom από τη Συνθήκη, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2025, σηματοδοτώντας αλλαγή στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και των επενδύσεων.

Παρά την απόφαση της Ένωσης, η Κύπρος, μαζί με 15 ακόμη κράτη μέλη — Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία — εξακολουθούν να παραμένουν συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τους σύγχρονους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ υπογραμμίζεται ότι ζητήματα ενέργειας και επενδύσεων εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών.

Η Επιτροπή καλεί τα εμπλεκόμενα κράτη να ευθυγραμμίσουν τη νομική τους στάση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της ενεργειακής πολιτικής και της πράσινης μετάβασης σε επίπεδο Ένωσης.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών από σήμερα για να απαντήσουν στις επιστολές της Κομισιόν. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις κριθούν μη ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω νομικά μέτρα.