Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ορίστηκε ως η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό του Προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για μικρές οντότητες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την τελική έγκριση του να παρέχεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

«Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων απλουστεύει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. Με τη νέα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα στις Μικρές οντότητες να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει του Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές Οντότητες – Financial Reporting Standard for Small-Sized Entities (FRS for Ses), ενός απλούστερου Προτύπου, προσαρμοσμένου στο μέγεθος και τις ανάγκες τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΛΚ.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών, το νέο πρότυπο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από Μικρές Οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στον Περί Εταιρειών Νόμο. Δεν θα εφαρμόζεται σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, εισηγμένες εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και άλλες εποπτευόμενες οντότητες, ούτε σε ημικρατικούς οργανισμούς.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως «η εφαρμογή του προτύπου θα είναι προαιρετική για τις οντότητες που πληρούν τα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τα μικρά συγκροτήματα οντοτήτων, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων. Το FRS for SEs θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τέτοια μικρά συγκροτήματα».

Ο ΣΕΛΚ σημειώνει επίσης ότι το «το FRS for SEs θα βασίζεται στο IFRS for Small and Medium-Sized Entities (SMEs) και θα είναι ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Πριν από την εφαρμογή του, απαιτείται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκρισή του από τον Υπουργό Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

«Ο ΣΕΛΚ θα δημιουργήσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του, όπου θα αναρτώνται πληροφορίες για το νέο Πρότυπο, το Συμβούλιο και σχετικό υποστηρικτικό υλικό, ώστε τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν έγκαιρη και πρακτική ενημέρωση», καταλήγει η ανακοίνωση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών.