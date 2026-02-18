Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων & Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ) επισημαίνει ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τα χαρτοφυλάκια των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων δεν αποτυπώνουν τη συνολική και πραγματική εικόνα της αγοράς.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΠ, οι σχετικές αναφορές βασίζονται σε επιλεκτικά ή/και ελλιπή στοιχεία, καθώς και σε λανθασμένη ανάλυση, γεγονός που οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα για τη λειτουργία και τα μεγέθη του κλάδου.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που παρουσιάζονται στα εν λόγω δημοσιεύματα και τα οποία φέρονται να έχουν διαβιβαστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ΣΕΔΠ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη και ορθή πληροφόρηση προκειμένου να αποφεύγονται εσφαλμένες εντυπώσεις για τον τομέα.