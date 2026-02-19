Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη «πόλεμος» μεταξύ Cyta και ΑΗΚ για την είσοδο της πρώτης στο παιχνίδι της προμήθειας ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθούν οι προϋπολογισμοί των δύο οργανισμών.

Σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Cyta, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης κατέθεσε δύο τροπολογίες, με τις οποίες θα σταυρώνονται συγκεκριμένα κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», θα δεσμευθούν οι πιστώσεις που αφορούν την πλήρωση 17 νέων θέσεων ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στον οργανισμό (διευθυντών, τμηματαρχών, λειτουργών, μηχανικών και λογιστών).

Με την τροπολογία επιδιώκεται να διευκρινιστεί η διαδικασία πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων, καθώς, όπως υποστηρίζει η ΔΗΠΑ, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις προκαλεί ανησυχίες για ιδιωτικοποίηση του οργανισμού.

Με τη δεύτερη τροπολογία σταυρώνεται κονδύλι €2,8 εκατ. που αφορά το σχέδιο μετεξέλιξης. Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις αφορούν το σύστημα αμοιβών και κινήτρων, καθώς και το φιλοδώρημα στους ανώτερους διευθυντές, το οποίο παραχωρείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με βάση τα αποτελέσματα και τους στόχους. Αφορούν τα ποσά που θα διατεθούν στο προσωπικό δημοσίου δικαίου.

Από την τροπολογία εξαιρούνται τα κονδύλια για τους εργαζομένους που βρίσκονται υπό το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και το ωρομίσθιο προσωπικό, στη βάση των συστημάτων κινήτρων. Ήδη η ΔΗΠΑ ασκεί πιέσεις και στα υπόλοιπα κόμματα για να στηρίξουν τις σχετικές τροπολογίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν σχηματίζουν πλειοψηφία.

Σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ, αυτός αναμένεται να εγκριθεί χωρίς καμία διαφοροποίηση. Μέχρι στιγμής, τα κόμματα δεν έχουν καταθέσει καμία τροπολογία.

Προειδοποιήσεις από εργαζόμενους ΑΗΚ

Αναφορικά με την είσοδο της Cyta στον τομέα της ενέργειας, οι δύο οργανισμοί συνεχίζουν τις πιέσεις προς τα κόμματα. Η μεν Cyta καλεί τα κόμματα να εγκρίνουν το νομοσχέδιο που συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών, η δε ΑΗΚ ζητά να μην το ψηφίσουν.

Η Cyta προειδοποιεί για τον επηρεασμό της σε περίπτωση μη έγκρισης του νομοσχεδίου, καθώς άλλοι ιδιώτες πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα προσφέρουν συνδυασμένα πακέτα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Από την άλλη, η ΑΗΚ ζητά συνεργασία με τη Cyta, υποστηρίζοντας πως, εάν αυτή μπει στο παιχνίδι της ενέργειας, θα απολέσει 5 χιλ. πελάτες.

Χθες παρέμβαση στο θέμα έκαναν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ. Ο πρόεδρος της ΣΕΠΑΗΚ Μάριος Παππουτής και ο γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ Δημήτρης Κωνσταντίνου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφεραν πως το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται, με βάση τα δεδομένα, είναι ότι αν δεν ληφθούν αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση, πολύ σύντομα η Κύπρος θα μείνει χωρίς επάρκεια νερού και χωρίς επάρκεια ηλεκτρισμού, με πιθανά μπλακάουτ.