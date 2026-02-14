Παρασκηνιακές ζυμώσεις και διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη για την είσοδο της Cyta στο παιχνίδι της προμήθειας ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Cyta και ΑΗΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ασκούν έντονες πιέσεις προς τα κόμματα για το νομοσχέδιο που εκκρεμεί ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Η μεν πρώτη απαιτεί την έγκριση του νομοσχεδίου, η δε δεύτερη το αντίθετο.

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα. Τα μέλη της επιτροπής, στις επόμενες πέντε προγραμματισμένες συνεδρίες που απομένουν πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής, θα πρέπει να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Πάντως, σκοπός είναι το θέμα να κλείσει από την υφιστάμενη Βουλή.

Η πλειοψηφία των κομμάτων δεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα επί του νομοσχεδίου, απλά υποβλήθηκαν αρκετές ερωτήσεις, προτού καθορίσουν την τελική θέση που θα τηρήσουν. Παράλληλα, σε κάποια κόμματα επικρατεί προβληματισμός για τον πιθανό ανταγωνισμό που θα έχει η ΑΗΚ από τη Cyta, που αποτελεί και αυτή βραχίονας του κράτους.

Επίσης, υπάρχει και προβληματισμός για τον επηρεασμό της Cyta σε περίπτωση μη έγκρισης του νομοσχεδίου, καθώς άλλοι ιδιώτες πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα προσφέρουν συνδυασμένα πακέτα ενέργεια και τηλεπικοινωνιών.

Ζημιογόνα για τη Cyta η μη έγκριση νομοσχεδίου

Η πρόεδρος του Οργανισμού Μάρια Τσιάκκα, απαντώντας γραπτώς σε ερωτήσεις που υπέβαλαν οι βουλευτές στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοθετήματος, ανέφερε πως κάτι τέτοιο θα ήταν άνισο και ζημιογόνο για τη Cyta, η οποία δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα σε μια ανοιχτή αγορά.

Την ίδια ώρα, λόγω των περιορισμών του νομικού πλαισίου, είναι ανέφικτο η Cyta με την ΑΗΚ να συνεργαστούν, κάτι το οποίο ζήτησε ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου, καθώς κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα παρέπεμπε σε έμμεσο κρατικό μονοπώλιο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Cyta ότι στοχεύει σε συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών, όπως είναι νεαρά ζευγάρια που ενοικιάζουν κατοικίες, πρόσωπα που διαμένουν σε πολυκατοικίες και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταίκά συστήματα, η ΑΗΚ εκφράζει ανησυχίες.

Υποστήριξε πως οι πελάτες που στοχεύει η Cyta είναι οικιακοί καταναλωτές, τους οποίους θα χάσει η ΑΗΚ από πελάτες της. Ο πρόεδρος της ΑΗΚ έκανε λόγο για απώλεια μέχρι 5 χιλ. καταναλωτών.

Η Cyta, στο γραπτό σημείωμα της, τονίζει πως προτίθεται να συνάψει συμφωνίες με παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς δεν διαθέτει σήμερα δική της παραγωγή, σημειώνοντας ότι, και στην περίπτωση ανάπτυξης δικής της παραγωγής, η πλειονότητα της ενέργειας που θα απαιτείται θα συνεχίσει να προέρχεται από τρίτους. Υποδεικνύει, επίσης, πως η είσοδος της Cyta στον τομέα της Ενέργειας θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και για άλλους παραγωγούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων και γενικά ΑΠΕ.

Προ ημέρων, είχε λεχθεί στη Βουλή πως σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει επάρκεια ηλεκτρισμού ΑΠΕ, θα χρησιμοποιείται συμβατική ενέργεια που η Cyta θα προμηθεύεται από την ΑΗΚ. Σε χθεσινή ανακοίνωση της, η Cyta αναφέρει πως ζητά το αυτονόητο, δηλαδή ίση θεσμική δυνατότητα και ίδια ευελιξία στο δικό της νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ισότιμα σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά. Τονίζει ότι οι ιδιώτες πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα θεωρούν επιχειρησιακά κρίσιμο.

Τα αιτήματα της ΑΗΚ

Η ΑΗΚ από την πλευρά της έχει καλέσει το Υπουργείο Ενέργειας, τη ΡΑΕΚ, και την ΕΠΑ να συνδράμουν στην προσπάθεια των δύο μεγαλύτερων οργανισμών του κράτους, προς όφελος του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, απαιτεί να της δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστεί με την Cyta και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Τους ζητά ακόμα να καταργήσουν τους περιορισμούς στην ΑΗΚ για σύναψη διμερών συμβολαίων με παραγωγούς ΑΠΕ για τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.