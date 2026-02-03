Ανοιχτή πρόταση συνεργασίας απηύθυνε η ΑΗΚ προς την Cyta, προκειμένου να ενώσουν δυνάμεις στον τομέα της ενέργειας. Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του νομοσχεδίου με το οποίο η Cyta θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί την περιουσία της σε εργασίες ή δραστηριότητες σε κλάδους τηλεπικοινωνιών, μέσων επικοινωνίας, τεχνολογίας πληροφοριών και άλλους παρεμφερείς κλάδους τεχνολογίας, καθώς και να επεκταθεί σε τομείς ενέργειας και παρεμφερείς κλάδους ενέργειας, ο πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, τόνισε πως η συνεργασία των δύο οργανισμών αποτελεί μονόδρομο.

Όπως είπε, η μακροχρόνια εμπειρία της ΑΗΚ στον τομέα της ενέργειας από το 1952, η τεχνογνωσία της, καθώς και η προθυμία της, την καθιστούν κατάλληλο υποστηρικτή της προσπάθειας της Cyta, νοουμένου ότι θα υπάρξει συνεργασία εντός του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, μόνο μέσα από τη συνεργασία των δύο οργανισμών θα μπορεί να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές προς το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις. «Από τη μία η ΑΗΚ θα προσφέρει την τεχνογνωσία της και από την άλλη η Cyta θα παρέχει την ευελιξία και την εμπειρία της στον χώρο του ανταγωνισμού», πρόσθεσε.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν επιτραπεί η συγκεκριμένη συνεργασία, οι δύο οργανισμοί θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, με πιθανές συνέπειες για τους καταναλωτές.

Άρση περιορισμών

Κάλεσε τον υπουργό Ενέργειας και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στην ΑΗΚ, ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με τη Cyta αλλά και με άλλους δημόσιους οργανισμούς. Ο κ. Πέτρου ζήτησε την άρση περιορισμών στη σύναψη διμερών συμβολαίων προμήθειας ενέργειας από παραγωγούς ΑΠΕ, την απομάκρυνση ρυθμιστικών περιορισμών στην αγορά ενέργειας από ιδιώτες παραγωγούς, καθώς και την εξαίρεση της ΑΗΚ από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για δραστηριότητες εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό.

Η απάντηση της Cyta

Η πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, απαντώντας στην πρόταση της ΑΗΚ, δήλωσε πως, παρά τις καλές σχέσεις των δύο οργανισμών, μια αποκλειστική συνεργασία θα ήταν δύσκολη, καθώς ενδέχεται να δημιουργούσε ρυθμιστικά ζητήματα. Όπως είπε, η Cyta απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο τμήμα της αγοράς.

Σύμφωνα με την κ. Τσιάκκα, πρόκειται κυρίως για καταναλωτές που δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη ή τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και, ως εκ τούτου, ο οργανισμός επιδιώκει να προμηθεύεται ενέργεια «όσο πιο φτηνά γίνεται», με δεδομένη, αλλά όχι αποκλειστική, συνεργασία με την ΑΗΚ.

Πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας

Σε σχέση με την προσπάθεια της Cyta να εισέλθει στην αγορά της ενέργειας, η πρόεδρος ανέφερε ότι ο Οργανισμός προτίθεται να παρέχει ενέργεια από ΑΠΕ, αναπτύσσοντας σε βάθος χρόνου δικά του πάρκα, ενώ στο άμεσο μέλλον θα προμηθεύεται ενέργεια και από τρίτους παρόχους. Όπως είπε, μεταξύ των πιθανών συνεργατών μπορεί να είναι και η ΑΗΚ, διευκρινίζοντας ότι ακόμη και με τη χρήση αποθήκευσης δεν είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών των πελατών κατά 100% από ΑΠΕ, γεγονός που καθιστά αναγκαία και την αγορά συμβατικής ενέργειας.

Όπως σημείωσε, η Αρχή θα συμβάλει στη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού που επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την κ. Τσιάκκα, η είσοδος του Οργανισμού στον τομέα της ενέργειας θα προσφέρει νέες επιλογές καθαρής και προσιτής ενέργειας και θα ενισχύσει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, η Αρχή θα παρέχει συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

ΡΑΕΚ: Το δίκτυο θα παραμείνει στην ΑΗΚ

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επισημαίνοντας ότι ήδη ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ ανέφερε ότι οι δραστηριότητες του δικτύου παραμένουν μονοπωλιακές στην ΑΗΚ, ενώ η Cyta, εφόσον δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού, θα υπόκειται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους παρόχους. Με το νομοσχέδιο συμφώνησε και η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Υπέρ των προσπαθειών μείωσης του ενεργειακού κόστους

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ανέφεραν ότι τάσσονται υπέρ των προσπαθειών που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι, με το νομοσχέδιο, η Cyta θα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προμηθευτής ΑΠΕ, ώστε να μειωθεί το κόστος της ενέργειας και να εισέλθει στην ανταγωνιστική αγορά. Υπέρ της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού τάχθηκε και το Υπουργείο Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο.