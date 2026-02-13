Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού της πλαισίου ζητεί η Cyta, προκειμένου να μπορεί να δραστηριοποιηθεί ισότιμα στην ανοικτή αγορά ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ωφελήσει καταναλωτές και οικονομία.

Σε ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης, ο Οργανισμός αναφέρει ότι η σύγκλιση τεχνολογίας και ενέργειας αποτελεί ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ενώ η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του παραμένει αμετάβλητη επί δεκαετίες. Όπως σημειώνει, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), διαθέτουν ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και δραστηριοποιούνται σε επιπλέον τομείς.

Στόχος η πράσινη ενέργεια

Η Cyta αναφέρει ότι επιδιώκει ίση θεσμική ευελιξία με ιδιωτικούς παρόχους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνονται και στον τομέα της ενέργειας. Η στρατηγική της εστιάζει στην παροχή πράσινης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε καταναλωτές χωρίς πρόσβαση σε φωτοβολταϊκά, όπως ενοικιαστές, ένοικοι πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις.

Ο Οργανισμός προτίθεται να συνάψει συμφωνίες με παραγωγούς ΑΠΕ και, σε βάθος χρόνου, να εξετάσει ιδιοπαραγωγή με αποθήκευση, διευκρινίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας θα προέρχεται από τρίτους. Τονίζει επίσης ότι οποιαδήποτε δραστηριοποίηση θα γίνει σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), στο πλαίσιο της ήδη ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς.

Συνδυαστικά πακέτα και ανταγωνιστικότητα

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία συνδυαστικών πακέτων που θα περιλαμβάνουν ενέργεια, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, με στόχο τη μείωση κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η Cyta προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη απόρριψη του νομοσχεδίου εκσυγχρονισμού θα έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά της, σημειώνοντας ότι η στρατηγική διεύρυνσης στον τομέα της ενέργειας στηρίζεται από τις συντεχνίες του Οργανισμού.