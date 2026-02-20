Ενώ τα κόμματα συμφώνησαν να μη συζητήσουν το κεφάλαιο Δ στην Ολομέλεια της Βουλής για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ενεργειακά έργα στην Κύπρο, βρήκαν την ευκαιρία, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ (εγκρίθηκε ομόφωνα), να διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρέθηκε το τερματικό του Βασιλικού και η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, τα οποία έχουν παγώσει και τα δύο αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λόγω και της προεκλογικής περιόδου, τα κόμματα κατηγόρησαν αλλήλους για την καθυστέρηση στην έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά και για τον επηρεασμό των πολιτών, οι οποίοι συνεχίζουν να πληρώνουν φουσκωμένους λογαριασμούς στην ΑΗΚ.

ΑΚΕΛ: Περιμένουν εφιαλτικές ώρες τους πολίτες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προειδοποίησε πως οι πολίτες θα περάσουν εφιαλτικές ώρες το καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια λόγω των προβλημάτων επάρκειας στην ηλεκτρική ενέργεια. Κάλεσε την Κυβέρνηση να απαντήσει πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κακίζοντας τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έλευση φυσικού αερίου. «Η Κυβέρνηση μπορεί να παρέλαβε δύο βόμβες από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη για το τερματικό Βασιλικού και την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα δούμε το φυσικό αέριο», πρόσθεσε. Επικαλέστηκε τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΑΗΚ στη Βουλή για το πρόβλημα που προέκυψε με την προμήθεια των μονάδων στον Σταθμό της Δεκέλειας, τονίζοντας πως «σήμερα δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή ενέργειας από συμβατικά μέσα και κάθε φορά οι τεχνικοί της ΑΗΚ κάνουν τον σταυρό τους για να λειτουργούν οι μηχανές στη Δεκέλεια». Κατηγόρησε και την κυβέρνηση Αναστασιάδη γιατί εμπόδισε την ΑΗΚ να επενδύσει στις ΑΠΕ, επισημαίνοντας πως τώρα η ΑΗΚ δυσκολεύεται να βρει γη για να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ΑΠΕ. «Σήμερα έχουμε καρτέλ που βγάζουν υπερκέρδη στον τομέα των ΑΠΕ και γι’ αυτό το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση νόμου, η οποία ελπίζω να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, τόνισε πως ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ το 2007 ανέτρεψαν τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης Παπαδόπουλου για τη μεταφορά φυσικού αερίου με πλωτή μονάδα. «Τα δύο μεγάλα κόμματα μάς έχουν κληρονομήσει ζημίες €1 δισ.», πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως τότε το ΑΚΕΛ διαφώνησε γιατί οι τεχνοκράτες τούς ανέφεραν πως η συγκεκριμένη μέθοδος βρισκόταν στα αρχικά στάδια.

ΔΗΣΥ: Δεν παραλάβαμε βόμβες, αυτές ήδη εξερράγησαν

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε πως δεν αποδέχεται ότι η μόνη κυβέρνηση που φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έλευση του φυσικού αερίου είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Όπως είπε, όταν η κυβέρνηση παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΑΚΕΛ, δεν παρέλαβε βόμβες, καθώς είχαν εκραγεί τα εμπορευματοκιβώτια στο Μαρί. «Είναι η πρώτη φορά που μια Κυβέρνηση επικαλείται την αντιπολιτευτική διάθεση που υπήρξε στο παρελθόν ως αιτία μη λήψης αποφάσεων», υπογράμμισε.

ΔΗΚΟ: Δεν έχουμε αλλεργία

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, απαντώντας στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος άφησε αιχμές για τη συνεργασία που έχει το ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ, ανέφερε πως έχουν πετύχει πολλά, τόσο σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ όσο και με το ΔΗΣΥ. «Παρόλο που ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση, συνεργαστήκαμε με τον ΔΗΣΥ για να φέρουμε το ευρώ στην Κύπρο», υπέδειξε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, υποστήριξε ότι στο παρελθόν λήφθηκαν αποφάσεις που έθεσαν εμπόδια στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΗΚ και στην επέκτασή της στις ΑΠΕ. Ανέφερε ότι αφαιρέθηκε η υποχρέωση αποθήκευσης με μπαταρίες για ιδιώτες, γεγονός που, όπως είπε, επιβαρύνει σήμερα το σύστημα και τους καταναλωτές.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, αναφέρθηκε σε παλαιότερη πρόταση από την Αίγυπτο για προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι «άλλοι επέμεναν σε υγροποιημένο φυσικό αέριο». Επίσης, διερωτήθηκε γιατί η ΑΗΚ προχώρησε σε διαγωνισμό ύψους €140 εκατ. για πετρελαιοκίνητες μηχανές στη Δεκέλεια, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έλευσης φυσικού αερίου.

Ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αναφέρθηκε σε περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση, καθώς και σε προβλήματα με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, τα εμπόδια σε οικιακά φωτοβολταϊκά και την καθυστέρηση στην εφαρμογή της νέας αγοράς ηλεκτρισμού.