Την ανάγκη ελέγχου των παράνομων ξεναγήσεων και τη δημιουργία τουριστικής αστυνομίας θέτει ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα μη αδειοδοτημένων προσώπων πλήττει το επάγγελμα, αλλά και τη διεθνή εικόνα της Κύπρου.

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ξεναγού στις 21 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος του Συνδέσμου, Λέλια Μυλωνά, σημείωσε ότι το επάγγελμα παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς «οποιοσδήποτε μπορεί να παριστάνει τον ξεναγό», παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να διεξάγονται ξεναγήσεις χωρίς άδεια από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με τη Λέλια Μυλωνά, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά επηρεάζουν άμεσα και τους επισκέπτες. Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ανακριβείς ή επιζήμιες αναφορές για την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που αλλοιώνει την τουριστική εμπειρία και την αξιοπιστία της χώρας.

Ο Σύνδεσμος, όπως εξήγησε, προχωρεί σε καταγγελίες προς το Υφυπουργείο Τουρισμού όταν εντοπίζονται τέτοιες πρακτικές, ωστόσο η υποστελέχωση δυσχεραίνει τους επιτόπιους ελέγχους και την προώθηση υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Παρότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα ύψους €1.000 έως €2.000 θεωρούνται αποτρεπτικά, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την εφαρμογή τους.

Ο Σύνδεσμος εισηγείται την ένταξη της τουριστικής αστυνομίας στην εθνική στρατηγική τουρισμού, τονίζοντας ότι χώρες με ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό διαθέτουν εξειδικευμένους μηχανισμούς ελέγχου.

Πέραν του ζητήματος των παράνομων ξεναγήσεων, ο κλάδος αντιμετωπίζει και την εποχικότητα, με πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα ενδοχώρας και τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά να συμβάλλουν στη μερική άμβλυνσή της. Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, η πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι λειτουργεί ως εργαλείο, χωρίς όμως να μπορεί να αντικαταστήσει την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει ο επαγγελματίας ξεναγός.

Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 400–450 επαγγελματίες ξεναγοί, ενώ λειτουργεί νέο διετές πρόγραμμα σπουδών μέσω των ΜΙΕΕΚ, καλύπτοντας ανάγκες σε γλώσσες όπως πολωνικά, ιταλικά και εβραϊκά.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού, ο Σύνδεσμος θα πραγματοποιήσει δωρεάν ξενάγηση στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, με στόχο την ενίσχυση της επαφής του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά.