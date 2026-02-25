Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας προγραμματίζουν για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), αντιδρώντας, όπως αναφέρουν, στη συνολική διαχείριση του ενεργειακού τομέα και στα εκκρεμούντα εργασιακά ζητήματα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 έως τις 10:00 το πρωί, ενώ χαρακτηρίζεται ως προειδοποιητική, με φόντο την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα του ηλεκτρισμού και τις αυξανόμενες πιέσεις που, κατά την εκτίμησή τους, ασκούνται τόσο στον Οργανισμό όσο και στους καταναλωτές.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για ανεπάρκεια ηλεκτρισμού, συνεχή αύξηση του κόστους ρεύματος, αποκοπές φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και προβλήματα επάρκειας νερού, τα οποία αποδίδουν σε απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και αδράνεια των αρμόδιων αρχών. Την ίδια ώρα, εκφράζουν έντονη διαφωνία με δημόσιες τοποθετήσεις περί διάθεσης «φθηνού ρεύματος», τις οποίες χαρακτηρίζουν ως παραπλανητικές.

Όπως σημειώνεται, οι εξελίξεις αυτές βραχυκυκλώνουν τη λειτουργία της ΑΗΚ, περιορίζοντας τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο κόστος ηλεκτρισμού και ενισχύοντας τον κίνδυνο γενικευμένων προβλημάτων στο σύστημα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σωρεία εργασιακών θεμάτων παραμένουν άλυτα, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις για τη διαφύλαξη και προστασία της ΑΗΚ, υποστηρίζοντας ότι με τις ενέργειές τους υπερασπίζονται τόσο το δημόσιο συμφέρον και την οικονομία όσο και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Λόγω, όπως αναφέρεται, της σοβαρότητας της κατάστασης, η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα .