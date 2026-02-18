Με το νομοσχέδιο για δραστηριοποίηση της Cyta στον τομέα της ενέργειας το ποτήρι με τα προβλήματα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ξεχείλισε δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΣΕΠΑΗΚ Μάριος Παππουτής, ενώ ο γραμματέας ΣΗΔΗΚΕΚ -ΑΗΚ Δημήτρης Κωνσταντίνου είπε ότι το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται με βάση τα δεδομένα είναι ότι αν δεν ληφθούν αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση πολύ σύντομα ο τόπος θα μείνει χωρίς επάρκεια νερού και χωρίς επάρκεια ηλεκτρισμού με πιθανά μπλακ άουτ.

Στη δήλωση του στο ΚΥΠΕ εκ μέρους όλων των συντεχνιών, σε σχέση με την ενημέρωση προσωπικού των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, για τα σοβαρά θέματα που ταλανίζουν τον Τομέα της Ενέργειας ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι την Τετάρτη άρχισε η πρώτη ενημερωτική συγκέντρωση του προσωπικού από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού και θα ακολουθήσουν σειρά ενημερώσεων του προσωπικού σε επαρχιακό επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση ήταν εφ’ όλης της ύλης και ξεκίνησε από τα σοβαρότατα μεγάλα θέματα που αφορούν την παραγωγή, τις μονάδες και την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων μονάδων της Δεκέλειας.

Σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των μονάδων παραγωγής, σημείωσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2022-2023 και ενώ είμαστε στο 2026 ακόμα δεν υπάρχει κατάληξη, κατάσταση για την οποία ευθύνονται διάφοροι φορείς, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, ή/και το Υπουργείο Εμπορίου ή/και η ΡΑΕΚ, προσθέτοντας ότι «καθυστέρησαν τόσο, που βρισκόμαστε στο σημείο οι εταιρείες πλέον να μην μπορούν να παραδώσουν έγκαιρα τις μονάδες που θα αντικαθίσταντο».

Συνεχίζοντας είπε ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί και ξεκαθαριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών των μονάδων, δεδομένα που θα επηρεάσουν σίγουρα την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Το θέμα στο οποίο εστίασε η ενημέρωση σήμερα ήταν η διείσδυση της ΑΗΚ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχρονική θέση των συντεχνιών ότι η ΑΗΚ, εμποδίστηκε και δεν αφέθηκε να επενδύσει σε δικά της πάρκα, ώστε να τα εντάξει στο μείγμα καυσίμου, είπε προσθέτοντας ότι η θέση των συντεχνιών είναι πως αποτελεί τον μοναδικό τρόπο μείωσης της τιμής της κιλοβατώρας προς τον Κύπριο καταναλωτή.

Οι ρυθμιστικές αποφάσεις και η «ολιγωρία του κράτους» δεν επέτρεψαν στην ΑΗΚ να βρει κατάλληλη γη για μεγάλα πάρκα που θα βοηθούσε το κομμάτι του μείγματος καυσίμου και όταν διατυπώθηκε το ενδιαφέρον ήταν πλέον αργά διότι η γη παραχωρήθηκε σε ιδιώτες οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει τις άδειες και βρισκόμαστε τώρα ενώπιον του φαινομένου αγοραπωλησίας των αδειών, ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί τα πάρκα, πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου συνεχίζοντας είπε ότι η ενημέρωση αφορούσε και το θέμα των αποθηκεύσεων στα δίκτυα, για την εγκατάσταση των οποίων η κυπριακή Κυβέρνηση έχει πάρει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΑΗΚ ως ιδιοκτήτης του δικτύου έχει προκηρύξει διαγωνισμό και ενώ η διαδικασία βρίσκεται προς κατακύρωση με διάφορες προφάσεις ο Διαχειριστής Μεταφοράς ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην κατακύρωση.

Εξήγησε ότι οι αποθηκεύσεις αυτές θα βοηθούσαν σε μείωση ή μη αποκοπή παροχής στο δίκτυο από φωτοβολταϊκά κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι και για αυτό «καταγγέλλουμε ότι με παρεμβάσεις ιδιωτικών συμφερόντων ο στόχος για εγκατάσταση τον Ιούνιο του 2026, δεν επιτυγχάνεται».

Περαιτέρω είπε ότι τέθηκε προς ενημέρωση και το θέμα των αφαλατώσεων για το οποίο η ΑΗΚ έχει υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα στο κράτος για μόνιμες αφαλατώσεις προκειμένου να προσφέρει στο υδατικό ισοζύγιο, αλλά δεν εισακούστηκε.

«Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τούτος ο τόπος, σύντομα θα μείνει και χωρίς νερό και πιθανόν χωρίς ρεύμα με πιθανά μπλακάουτ εάν δεν παρθούν μέτρα, έγκαιρα και δεν ληφθούν αποφάσεις προς την σωστή κατεύθυνση», συνέχισε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ακόμα ότι το τελευταίο που ξεχείλισε το ποτήρι για τους εργαζομένους ήταν το ξαφνικό νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών για τη διείσδυση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ενέργειας. Πρόσθεσε ότι για τους εργαζόμενους στην ΑΗΚ το νομοσχέδιο είναι ακατανόητο και τίθεται προς απάντηση το ερώτημα «τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών, που δεν αφέθηκε να προσφέρει η ΑΗΚ ως ένας οργανισμός καθαρά που ασχολείται με θέματα ενέργειας».

ΚΥΠΕ