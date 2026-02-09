Νέα καθυστέρηση στην τοποθέτηση νέων μονάδων στον ηλεκτροπαραγωγών Δεκέλειας. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου δήλωσε πως έχει σκοντάψει η προμήθεια των μονάδων.

Όπως είπε, πρόσφατα ο Οργανισμός έλαβε επιστολή από τους κατασκευαστές των μονάδων για επέκταση 18 μήνες στην προμήθεια, τονίζοντας πως η μεταφορά τους στην Κύπρο πάει τέσσερα χρόνια πιο κάτω, προσθέτοντας πως «ήταν ξαφνικό, μας διαβεβαίωναν πως θα έφερναν τις μονάδες και τελικά ήρθε αυτή η επιστολή».

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, σήμερα το ΔΣ θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας για να ληφθούν αποφάσεις. «Έχουμε συνάντηση στο υπουργείο για να παρουσιάσουμε τη θέση μας και πιστεύουμε πως θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα με τη Δεκέλεια. Εάν έρχονταν οι μονάδες στα 2 χρόνια θα ήταν εντάξει αλλά στα 4 χρόνια πρέπει να βρουμε άλλους τρόπους για παραγωγή ηλεκτρισμού» πρόσθεσε.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι με την εγκατάσταση των μπαταριών αποθήκευσης η ΑΗΚ θα τα βγάλει πέρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την παραγωγή ενέργειας. Ο πρόεδρος της ΑΗΚ δεν έκρυψε την ανησυχία του για 2029, όπου αναμένεται να αποσυρθούν κάποιες μονάδας από τη Δεκέλεια. Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε πως οι μονάδες στη Δεκέλεια δεν θα λειτουργούν με φυσικό αέριο ενώ ο σταθμός του Βασιλικού θα μπορεί να λειτουργεί με αέριο. Τόνισε, παράλληλα, πως οι μονάδες στη Δεκέλεια λειτουργούν με ντίζελ, επισημαίνοντας ότι το Βασιλικό δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του χωρίς τη λειτουργία της Δεκέλειας.

Τον Αυγουστο ’27 η αποθήκευση

Σε σχέση με την αποθήκευση ηλεκτρισμού, είπε πως η ΑΗΚ έχει κατοχυρώσει στην προσφορά προς τη Cyta έναντι €40 εκατ. Όπως εξήγησε, αποθήκευση θα είναι εγκατεστημένη τον Αύγουστο 2027, επισημαίνοντάς ότι καθυστερεί ο εντοπισμός κάποιων μηχανισμών.

Τερματικό Βασιλικού: Ζήτησαν παράταση έξι μήνες

Αναφορικά με την έλευση φυσικού αέριου, σημείωσε πως η ΑΗΚ είναι μέτοχος 30% στην ΕΤΥΦΑ, τονίζοντας πως η γαλλική εταιρεία Technip ζήτησε παράταση έξι μηνών σε σχέση με τον σχεδιασμό. Όπως είπε η εταιρεία ετοίμασε το στάδιο ένα και για το στάδιο δύο ζήτησε παράταση. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, λόγω της ανησυχίας για το θέμα, η ΑΗΚ θα διαθέσει ειδικούς στην ΕΤΥΦΑ για να επισπευθεί η διαδικασία για το Βασιλικό.

Κανένα πρόβλημα με επάρκεια – Μελέτη για GSI

Απαντώντας σε σχέση με την επάρκεια του ηλεκτρισμού, σημείωσε πως βάσει του προγραμματισμού εάν δεν υπάρξουν σοβαρές και ξαφνικές βλάβες δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, η ΑΗΚ προχώρησε σε μελέτη για τον επηρεασμό της τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, ωστόσο είπε πως η μελέτη έχει παγώσει μέχρι η Κυβέρνηση να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.