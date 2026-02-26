Ένας σκύλος από καταφύγιο στη Νότια Καρολίνα κατάφερε να συγκινήσει χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, χάρη σε μία φωτογραφία στην αγγελία υιοθεσίας όπου φαίνεται να… χαμογελά στον φακό.

Το καταφύγιο ζώων της κομητείας Μάριον δημοσίευσε στις 17 Φεβρουαρίου στο Facebook τρεις φωτογραφίες της Billie Jean, της ενός έτους σκυλίτσας που αναζητούσε νέο σπίτι. Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 10.000 likes, πάνω από 2.500 κοινοποιήσεις και εκατοντάδες σχόλια από ανθρώπους που εξέφρασαν ενδιαφέρον να την υιοθετήσουν.

Πώς κατέληξε στο καταφύγιο η Billie jean

Σύμφωνα με το καταφύγιο, η Billie Jean παραδόθηκε στην οργάνωση όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης της μετακόμισε σε δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης. Μέχρι τότε δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με άλλα ζώα. Αυτή η έλλειψη κοινωνικοποίησης την έκανε να φοβηθεί έντονα όταν μεταφέρθηκε στο καταφύγιο. Κατά τη διάρκεια παραμονής μαζί με άλλα σκυλιά έδειξε εμφανή σημάδια φόβου και άγχους γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να την απομακρύνει για λόγους ασφάλειας. Το καταφύγιο , επικαλούμενο μελέτη, επισήμανε ότι τα καταφύγια μπορεί να αποτελούν στρεσογόνο περιβάλλον για τα σκυλιά, ειδικά όταν πρέπει να απομονωθούν. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η Billie Jean χρειαζόταν ένα σπίτι όπου θα μπορούσε να γνωρίσει σταδιακά άλλα ζώα.

Παρόλα αυτά την περιέγραψε ως ένα ιδιαίτερο τρυφερό ζώο με τους ανθρώπους, ευγενικό και υποτακτικό, «χαμογελάει τόσο πλατιά όταν οι άνθρωποι έρχονται να [τη δουν]».

Οι φωτογραφίες της συγκίνησαν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να σχολιάζουν πόσο γλυκιά και αξιαγάπητη ήταν και να εκφράζουν την ελπίδα να βρει σύντομα ένα κατάλληλο σπίτι. Μόλις δύο ημέρες μετά την αρχική ανάρτηση, το καταφύγιο ανακοίνωσε ότι η Billie Jean υιοθετήθηκε επίσημα. Την επόμενη ημέρα δημοσίευσε νέα φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται χαρούμενη στο νέο της σπίτι, κρατώντας μια μπάλα του τένις.

Παρά την ευτυχή κατάληξη, το καταφύγιο υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερπληθυσμού, καθώς φιλοξενεί περίπου 130 σκύλους σε μόλις 80 διαθέσιμα κλουβιά. Σημείωσε επίσης ότι όλα τα ζώα αξίζουν να λάβουν την προσοχή που έλαβε η Billie Jean.

