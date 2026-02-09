Η επέκταση και αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ) Δεκέλειας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη γεωλογική σταθερότητα και τους φυσικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στην περιοχή.

Σε επίσημη επιστολή του προς την εταιρεία που διενήργησε τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), το Τμήμα παραθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία που κατατάσσουν την περιοχή της Ορμήδειας στην υψηλότερη ζώνη σεισμικού κινδύνου της Κύπρου, ενώ παράλληλα θέτει το ζήτημα της απειλής από τσουνάμι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεισμολογικού Δικτύου, ο ΗΣ Δεκέλειας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου η αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση αγγίζει τα 0.25 g, με πιθανότητα υπέρβασης 10% σε βάθος πεντηκονταετίας. Η στατιστική ανάλυση των τελευταίων 27 ετών προκαλεί αίσθηση: 281 σεισμοί καταγράφηκαν σε ακτίνα μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από τον σταθμό. 35 σεισμοί είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των 3 βαθμών στην Κλίμακα Ρίχτερ και 5 σεισμοί ήταν μεγέθους άνω των 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης υπενθυμίζει τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιανουαρίου 2021 (M = 5.0), με επίκεντρο το Δασάκι της Άχνας, μόλις 18 χιλιόμετρα από τη Λάρνακα, ως ενδεικτικό της δυναμικής που παρουσιάζει η περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο σταθμός είναι χτισμένος ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή. Λόγω της έντονης δραστηριότητας στο Κυπριακό Τόξο (θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού), οι εγκαταστάσεις θεωρούνται άμεσα εκτεθειμένες σε ένα πιθανό κίνδυνο από εκδήλωση τσουνάμι.

Με βάση πρόσφατες ερευνητικές μελέτες που επικαλείται το Τμήμα, η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων έχει εκτιμηθεί ως εξής:

Μέτριο τσουνάμι με ύψος κύματος 1 μέτρο κάθε 30 χρόνια, ισχυρό με ύψος 1 – 2 μέτρα κάθε 120 χρόνια και πολύ ισχυρό με ύψος 2 – 4 μέτρα κάθε 375 χρόνια.

Παρά τα ανησυχητικά δεδομένα, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης δεν φέρει ένσταση στην αναβάθμιση του έργου. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι ο ρόλος του περιορίζεται στην παροχή γεωλογικών δεδομένων και δεν αφορά την αξιολόγηση της αντοχής των κτιρίων.

«Το Τμήμα δεν είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των σεισμικών δονήσεων στο δομημένο περιβάλλον ή τη συμπεριφορά κτιρίων υπό δυναμικές συνθήκες», σημειώνεται στην επιστολή, μεταθέτοντας την ευθύνη στους μελετητές και τους μηχανικούς του έργου.

Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ προχωρά στην εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας με κόστος €180 εκατομμυρίων, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της περιοχής και την οριστική απόσυρση των παλαιών, ρυπογόνων ατμοστροβίλων.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) έχει ήδη τεθεί ενώπιον του κοινού και των αρμόδιων φορέων, με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η επέκταση του σταθμού προβλέπει την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας παραγωγής, αποτελούμενης από δύο έως τρεις αεριοστροβίλους Ανοικτού Κύκλου (OCGT), συνολικής ισχύος 60-115 MWe. Το χαρακτηριστικό των νέων μονάδων είναι η ευελιξία τους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα καύσης τόσο πετρελαίου (diesel) όσο και φυσικού αερίου, μόλις το τελευταίο γίνει διαθέσιμο. Αν και το έργο αφορά φυσικό αέριο/diesel, η τεχνολογία OCGT αποτελεί το μεταβατικό στάδιο προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.