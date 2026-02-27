Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες της Κύπρου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, το πρόγραμμα υλοποιείται ταυτόχρονα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, με συνεργεία να προχωρούν σε αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών σε συγκεκριμένες γειτονιές και οδικούς άξονες.

Περιοχές εγκατάστασης

Στη Λευκωσία, οι εργασίες καλύπτουν τον Άγιο Δομέτιο και την περιοχή Ιπποδρόμου, εκατέρωθεν της οδού Δημοκρατίας, μεταξύ των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου, Βασιλέως Παύλου, Αργυρόκαστρου, Αγίου Παύλου και Παρθενώνος, μέχρι τα όρια της πράσινης γραμμής.

Στη Λεμεσό, η εγκατάσταση πραγματοποιείται στην περιοχή Καθολικής, βόρεια του Δημοτικού Μεγάρου, σε εκτεταμένο δίκτυο οδών στο ιστορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης.

Στη Λάρνακα, το πρόγραμμα αφορά περιοχές εκατέρωθεν της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, από τη Γρηγόρη Αυξεντίου έως τον κυκλικό κόμβο Λιμανιού, καθώς και ζώνες μεταξύ των λεωφόρων Τάσσου Παπαδόπουλου, Σπύρου Κυπριανού και Αγίων Αναργύρων.

Στην Αμμόχωστο, οι εργασίες επικεντρώνονται στην Αγία Νάπα και ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, εκατέρωθεν των οδών Τεύκρου Ανθία και Κατασπήλων.

Στην Πάφο, η αντικατάσταση μετρητών γίνεται στην περιοχή Αγίου Παύλου, σε εκτεταμένο πλέγμα οδών και λεωφόρων στο αστικό κέντρο.

Σύντομη διακοπή παροχής

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης, η οποία δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση.