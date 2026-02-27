Τα μεγάλα έργα και οι σημαντικές εκκρεμότητες στην επαρχία Πάφου, αποτέλεσαν το αντικείμενο σημερινής επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Πάφο. Ο Αλέξης Βαφεάδης παρακάθησε σε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του τοπικού ΕΒΕ, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος τα έργα αυτά, στην παρουσία Δημάρχων και εκπροσώπων αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων οικονομικών εμπορικών και κοινωνικών φορέων.

Στη συνάντηση εξετάσθηκαν συγκεκριμένα, οι εξελίξεις στο μέγα θέμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλεως Χρυσοχούς όσον αφορά στην Α’ φάση και οι εξελίξεις και πρόοδος σε σχέση και με τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, το θέμα της Β’ φάσης του ίδιου έργου, που αφορά στο τμήμα από Στρουμπί σε Πόλη Χρυσοχούς, το έργο της επέκτασης της λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων και της παραλιακής λεωφόρου Χλώρακας – Λέμπας – Κισσόνεργας, όπως επίσης την εκκρεμότητα σχετικά με τον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμο Πάφου.

Αναλύθηκε επίσης η ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου, παρά το ποταμό της Έζουσας, από την τουριστική περιοχή, τα έργα για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου και η γέφυρα σύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης με την Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας.

Μιλώντας κατά την σύσκεψη ο Αλέξης Βαφεάδης διαβεβαίωσε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης στην επαρχία Πάφου προχωρούν κανονικά. Φτάνουμε στο σημείο που οι μελέτες και τα έργα προκήρυξης προσφορών ολοκληρώνονται και θα έχουμε σύντομα να δούμε πραγματικά επί τόπου έργα, είπε χαρακτηριστικά.

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, που αποτέλεσε και σήμερα το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα των φορέων της επαρχίας. Επανέλαβε ότι πλέον δεν υπάρχουν ανατροπές ή πισωγυρίσματα.

Για τον δρόμο πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου και ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ξεπεραστεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προέκυψαν, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί, δεδομένου ότι και το έργο ενδιαφέρει πάρα πολύ το κράτος, αλλά και το περιβάλλον πρέπει να προφυλαχθεί.