Για τρίτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, ο εντυπωσιακός καταρράκτης που δημιουργείται δίπλα από την Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου, στη μονή του αγίου στην Τάλα της Πάφου, κατέρχεται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η ένταση των σημερινών πρωινών φαινομένων μάλιστα, δημιούργησε ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό σκηνικό, με τον καταρράκτη να πέφτει με ορμή και εντυπωσιακό τρόπο από το βουνό που δεσπόζει της Μονής Αγίου Νεοφύτου.

Ο καταρράκτης άρχισε να πέφτει στο σημείο της Εγκλείστρας από το πρωί και για αρκετές ώρες, δημιουργώντας ένα θέαμα εντυπωσιακό, όσο η βροχόπτωση διαρκούσε και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση σήμερα.

Από το βουνό που ορθώνεται δίπλα ακριβώς από την Εγκλείστρα του Αγίου, όγκοι νερού έπεφταν με εντυπωσιακό τρόπο και ήχο, στην ειδική ράμπα που έχει δημιουργηθεί στον πλατειακό χώρο για να καταλήγουν τα όμβρια ύδατα στα χωράφια της Μονής.

Ο καταρράκτης έκανε την εμφάνιση του, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που έφερε ο φετινός χειμώνας και τον Δεκέμβριο και τον Φεβρουάριο, με το θέαμα να ήταν και τότε εντυπωσιακό.