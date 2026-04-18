Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο από πυρά ενόπλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» εντός ενός σουπερμάρκετ, όπου κράτησε και ομήρους και πραγματοποιήθηκε ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος και σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ο ένοπλος είχε καταφύγει μέσα στο σουπερμάρκετ από το οποίο ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, όπως και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.

Video vom Kiewer Supermarkt, in dem ein Terrorist Geiseln hält



🚨#ÚltimaHora | El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó que un hombre armado causó múltiples muertes y un número incierto de heridos tras abrir fuego contra civiles.



Reportedly there's an "active shooter" situation in Kiev, Ukraine.



Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε προηγουμένως πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά την επιχείρηση, ενώ είχαν προηγηθεί προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι από το περιστατικό υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και περίπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ενώ ορισμένοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Από τους πυροβολισμούς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί νεκροί και τραυματίες, με τις αρχές να αναφέρουν ότι δύο θύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Χολοσίεφσκι, ενώ πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς και ενήλικες που λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Τραυματισμένος είναι επίσης φύλακας ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης πριν προχωρήσει στην επίθεση έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που ζούσε.

⚡️The terrorist set fire to the apartment he was living in, — local media say.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιxόρ Κλιμένκο, μόλις ανακοίνωσε ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων στο Κίεβο έχει εξουδετερωθεί. Διερευνώνται όλες οι περιστάσεις. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ατόμων. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Δέκα άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με τραύματα και ψυχικά τραύματα. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί. Αναμένουμε ταχεία διερεύνηση. Οι ερευνητές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται σε δράση. Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών και στον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας να δημοσιοποιήσουν όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση».