Ποιος είναι o διαβόητος μαφιόζος της Ευρώπης Ντάνιελ Κίναχαν που συνελήφθη στο Ντουμπάι, τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατ. δολάρια

Ο Ντάνιελ Κινάχαν, ένας Ιρλανδός έμπορος ναρκωτικών και ένας από τους «κορυφαίους» του οργανωμένου εγκλήματος της Ευρώπης, συνελήφθη στο Ντουμπάι σε επιχείρηση που παρέμεινε για μήνες απόλυτα μυστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα εμπορικό κέντρο και ένα ινδικό εστιατόριο κοντά στο Μπουρτζ Χαλίφα αποτέλεσαν τα βασικά σημεία από τα οποία οι αρχές παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του Κινάχαν. Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό άκρα μυστικότητα και δεν δόθηκε καμία ενημέρωση μέχρι την επιβεβαίωση της σύλληψης από την ιρλανδική αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να είχε η νέα συμφωνία έκδοσης μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2025 και ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περίπτωση Κίναχαν, επιτρέποντας την ταχεία νομική διαδικασία.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα είχε η κατάσχεση και ανάλυση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων από συσκευή Blackberry συνεργού του δικτύου. Ένας αστυνομικός φέρεται να κατάφερε να φωτογραφίσει τα μηνύματα πριν διαγραφούν, αποτρέποντας την απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα αυτά συνδέουν τον Κίναχαν με εντολές για ανθρωποκτονίες και επιχειρησιακά σχέδια εξόντωσης αντιπάλων, στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες εις βάρος του.



Η ζωή στο Ντουμπάι και το διεθνές δίκτυο

Ο Κίναχαν ζούσε για σχεδόν μία δεκαετία στο Ντουμπάι, έχοντας εγκαταλείψει την Ευρώπη από το 2016 μαζί με τον πατέρα του, Κρίστι Κίναχαν, μετά τη δολοφονία του Ντέιβιντ Μπερν στο Regency Hotel στο Δουβλίνο. Η συγκεκριμένη δολοφονία πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο με τη συμμορία Hutch, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 18 νεκρούς και μετέτρεψε το Δουβλίνο σε πεδίο ένοπλων επιθέσεων για αρκετά χρόνια.

Οι ιρλανδικές αρχές καταδίωκαν την οικογένεια Κίναχαν επί σειρά ετών, αποδίδοντάς της τη δημιουργία ενός διεθνούς εγκληματικού δικτύου αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα είχαν βγάλει και επικήρυξη που άγγιζε τα 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη μελών του καρτέλ.

Οι έρευνες συνδέουν το δίκτυο με διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη, ξέπλυμα χρήματος και διεθνείς συνεργασίες ακόμη και με οργανώσεις εκτός Ευρώπης.

Η δράση του Κίναχαν ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 σε Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Βρετανία. Η καθοριστική στροφή ήρθε στις αρχές του 2000, όταν εγκαταστάθηκε στην Ισπανία και από την Κόστα ντελ Σολ φέρεται να οργάνωσε μεγάλες μεταφορές κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Το δίκτυο έγινε αντικείμενο μίας μεγάλης διεθνούς επιχείρησης ήδη από το 2006, ενώ ο ΟΗΕ το είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά οργανωμένο εγκληματικό μηχανισμό» με παρουσία σε δεκάδες χώρες.



Η σύγκρουση με τη συμμορία Hutch

Η σύγκρουση με τη συμμορία Hutch κορυφώθηκε μετά το 2015, όταν ένοπλοι με αστυνομικές στολές επιτέθηκαν στο Regency Hotel στο Δουβλίνο. Ο Ντέιβιντ Μπερν σκοτώθηκε, πυροδοτώντας έναν κύκλο εκτελέσεων που διήρκεσε χρόνια. Η σύλληψη του Κίναχαν στο Ντουμπάι θεωρείται από τις αρχές ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός πολύπλοκου διεθνούς κυκλώματος που εκτεινόταν σε περισσότερες από 20 χώρες.



Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κινάχαν

Ο Ντάνιελ Κινάχαν έχει αναφερθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου ως επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών, με τις αρχές να τον συνδέουν με το λεγόμενο «καρτέλ Κινάχαν». Το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο της βίαιης διαμάχης μεταξύ εγκληματικών φατριών στην Ιρλανδία, η οποία έχει στοιχίσει δεκάδες ζωές τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, είχε συνδεθεί και με τον χώρο της επαγγελματικής πυγμαχίας μέσω της εταιρείας MTK Global, η οποία συνεργάστηκε με γνωστούς αθλητές, μεταξύ των οποίων οι Tyson Fury και Carl Frampton.

Η εμπλοκή του Κίναχαν στον χώρο της πυγμαχίας προκάλεσε αντιδράσεις το 2020, όταν ο πρωταθλητής βαρέων βαρών Tyson Fury τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή του στη συμφωνία για αγώνα με τον Anthony Joshua.

Ο Fury είχε δηλώσει τότε ότι ο Κίναχαν ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση «της μεγαλύτερης μάχης στην ιστορία της βρετανικής πυγμαχίας». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η ομάδα του Fury ανακοίνωσε ότι ο Κίναχαν δεν θα εκπροσωπεί πλέον τον πυγμάχο στις διαπραγματεύσεις.

