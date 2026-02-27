Η BYD Νο1 εταιρεία σε πωλήσεις EV στην Κύπρο τον Ιανουάριο, με 82 εγγραφές και μερίδιο αγοράς 37% στην κατηγορία EV

Το BYD ATTO 3 πρώτο μοντέλο σε εγγραφές EV τον πρώτο μήνα του 2026

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας (EV & PHEV) συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην Κύπρο επιτυγχάνοντας μια δυναμική έναρξη για τη νέα χρονιά κατακτώντας την πρώτη θέση σε εγγραφές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EV) τον Ιανουάριο 2026.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο αγοράς της BYD στην κατηγορία των EV άγγιξε το 37% καταγράφοντας 82 εγγραφές νέων οχημάτων τον Ιανουάριο, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη μάρκα. Παράλληλα, σημαντική είναι και η θέση της εταιρείας στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης στα εξηλεκτρισμένα οχήματα προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και εύκολη πρόσβαση σε «καθαρά» αυτοκίνητα.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην ευρεία αποδοχή της τεχνολογικής υπεροχής της BYD από το καταναλωτικό κοινό. Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν είναι:

To BYD ATTO 3 (από €33.990), το δημοφιλές C-SUV κατέκτησε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά οχήματα, με 44 εγγραφές και μερίδιο 20%, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Το DOLPHIN SURF (από €20.990), βραβευμένο ως World Urban Car of the Year, που συνδυάζει προσιτή τιμή, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια πέντε αστέρων (αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP).

Το BYD SEAL (από €45.990) ανεβάζει τον πήχη στα ηλεκτρικά Sport Sedan, και ξεχωρίζει με εντυπωσιακές επιδόσεις και την τεχνολογική του υπεροχή.

Το SEALION 7 (από €49.990) το πολυτελές και δυναμικό σπορ EV SUV με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,5 που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα της σπορ οδήγησης.

Το SEAL U DM-i (από 35.990€) το Super Hybrid SUV που διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία DM-i (Dual Mode-intelligence), η οποία δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.125 km.

Η γκάμα Super Hybrid DM της BYD ενισχύεται περαιτέρω με το SEALION 5 DM-i, (από €30.990) το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην κυπριακή αγορά πριν λίγες μέρες. Καθώς και με το νέο ATTO 2 DM-i, η επίσημη παρουσίαση του οποίου αναμένεται στο νησί μας μέσα στο 2ο τρίμηνο του έτους και θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των PHEV.

Η συνεχής επέκταση της Super Hybrid DM γκάμας αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την αγορά της Κύπρου, προσφέροντας αποδοτικές, προσιτές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2026

Το Alpan Group, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη συνεχίζει να ηγείται της πράσινης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας το “Electric Bonus” για όλα τα μοντέλα της BYD. Το συνολικό όφελος φτάνει έως και τις 3.000 ευρώ, και αφορά τόσο σε νέες παραγγελίες όσο και σε ετοιμοπαράδοτα οχήματα. Η εταιρεία διατηρεί ένα σταθερό και σημαντικό στοκ ετοιμοπαράδοτων οχημάτων μηνιαίως, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να αποκτήσει άμεσα το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή.

Παράλληλα, το Δίκτυο της BYD επεκτείνεται δυναμικά με τη δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού χώρου στο Metropolis Mall στη Λάρνακα, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Με τη νέα αυτή προσθήκη, η εταιρεία θα διαθέτει πλέον τρία σημεία παρουσίας στην Κύπρο, καλύπτοντας στρατηγικά το μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Ταυτόχρονα, η BYD ενισχύει τις υπηρεσίες after sales, εγκαινιάζοντας ένα υπερσύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο στην Λευκωσία που πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές της μάρκας. Η ομάδα πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συμβούλους και τεχνικούς, άρτια εκπαιδευμένους για τη διασφάλιση της άριστης λειτουργίας των οχημάτων. Η υψηλή επάρκεια ανταλλακτικών εγγυάται τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών στην αξιοπιστία των οχημάτων της BYD.

Σε επίπεδο εγγύησης, η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα οκτώ έτη και την ελάχιστη εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%. Η συγκεκριμένη κίνηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην καινοτόμο μπαταρία της και επιδιώκει να ενισχύσει την αίσθηση αξιοπιστίας και ασφάλειας στους πελάτες της. Η αναβάθμιση ισχύει τόσο για τα νέα όσο και για όλα τα μοντέλα BYD που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες EV ή Super Hybrid DM στην Κύπρο να επωφελούνται αυτόματα από τη διευρυμένη κάλυψη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.bydauto.com.cy