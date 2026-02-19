Σε έντονο ύφος κινήθηκαν οι ομιλίες των βουλευτών κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής, εστιάζοντας στα μεγάλα κενά που δημιουργήθηκαν στον τομέα της Ενέργειας, με τα προβλήματα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, στο σταθμό της Δεκέλειας και στο τερματικό του Βασιλικού. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 40 ψήφους υπέρ και 2 κατά από Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Κωστή Ευσταθίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είπε ότι «συζητούμε τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ, αλλά πρέπει να έχουμε καθαρή εικόνα σε ποιο ενεργειακό τοπίο τον συζητούμε. Δεν το αντιληφθήκατε πως έχουμε φοβερό πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς προειδοποιούμε πως το επόμενο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο εφιαλτικά γιατί δεν έγιναν έργα, υποδομές και συνολικός σχεδιασμός για να είμαστε ενεργειακά σε ασφαλή κατάσταση».

Είπε επίσης, ότι «η παρουσία του προέδρου της ΑΗΚ στη Βουλή, μεγάλωσε τις ανησυχίες μας πως δεν αυξήθηκε η μέγιστη παραγωγή από πέρσι και δεν θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Πώς θα καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες; Σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουν οι κυβερνώντες. Η κυβέρνηση μπορεί να παρέλαβε δύο βόμβες από προηγούμενη κυβέρνηση. Το ένα οξειδώνεται στη θάλασσα του Βασιλικού και το άλλο έμεινε μεσοπέλαγα έξω από την Κάσο, γιατί η Τουρκία σταμάτησε την βυθομέτρηση».

Για το Βασιλικό, ο Στέφανος Στεφάνου, είπε ότι «άρχισε με 300 εκατ. και φαίνεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. Ο πρόεδρος της ΑΗΚ, είπε πως η εταιρεία που ανέλαβε να αξιολογήσει το έργο είχε χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Μάρτιο να δώσει τις προτάσεις, αλλά ζήτησε παράταση άλλους έξι μήνες. Καλό Σεπτέμβριο».

Σε έντονο ύφος, ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ, είπε ότι «χωρίς Βασιλικό δεν υπάρχει φυσικό αέριο». Ανέφερε επίσης ότι το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με μονάδες παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και από συμβατικές μονάδες. Σήμερα δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή ενέργειας από συμβατικά μέσα «και κάθε φορά οι τεχνικοί της ΑΗΚ κάνουν τον σταυρό τους 10 φορές την μέρα, για να λειτουργούν και από εκεί που έχουμε ρεύμα ΑΠΕ τα αποκόπτουν», είπε ο κ. Στεφάνου.

Αναφέρθηκε ακόμη και στα «μεγάλα συμφέροντα», λέγοντας ότι στο θέμα ΑΠΕ, η ΑΗΚ εμποδίστηκε με διάφορους τρόπους από την προηγούμενη κυβέρνηση και ευθύνη φέρουν συγκεκριμένα διοικητικά συμβούλια. Σήμερα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις η ΑΗΚ για να μπορέσει να μπει αποφασιστικά στις ΑΠΕ.

«Ο κ. Πέτρου (σ.σ. πρόεδρος της ΑΗΚ) είπε ότι προσπαθεί να βρει γη για παραγωγή 100 μεγαβάτ από ΑΠΕ. Η ΑΗΚ έχει δυσκολία να βρει γη γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση έδωσε άδειες και γη ανεξέλεγκτα σε μεγάλα συμφέροντα. Σήμερα έχουμε καρτέλ που βγάζουν υπερκέρδη από τον τομέα των ΑΠΕ και αυτά τα υπερκέρδη τα πληρώνουν οι καταναλωτές», είπε. Τέλος, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ κατάθεσε πρόταση νόμου για να τερματιστεί το «πλιάτσικο», όπως υποστήριξε, με την αγροτική γη.

Ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ «δεν παρέλαβε βόμβα από την κυβέρνηση Χριστόφια καθώς είχαν ήδη εκραγεί τα 98 εμπορευματοκιβώτια στο Μαρί. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, έννοιας μας ήταν αποκαταστήσουμε την ΑΗΚ». Στον τομέα της ενέργειας όλες οι ευθύνες ανήκουν στην σημερινή κυβέρνηση. Δεν θα δεχθώ πως η παρούσα κυβέρνηση που κυβερνά εδώ και τρία χρόνια δεν φέρει ευθύνη, αλλά ούτε θα δεχθώ πως η μόνη κυβέρνηση φέρει ευθύνη ήταν η δική μας, του Νίκου Αναστασιάδη».

Ακολούθως, ο Ζαχαρίας Κουλίας συμφώνησε με τον Γ.Γ του ΑΚΕΛ, ωστόσο, είπε ότι «και το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ έχουν ευθύνες. Το 2007 ήθελε να μεταφέρει φυσικό αέριο με πλωτή μονάδα και ανέτρεψαν τον σχεδιασμό με αποτέλεσμα ο κόσμος να καταδικαστεί με ρίπους 1 δισ.». είπε

Ο κ. Στεφάνου, απάντησε ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα. Τότε το ΑΚΕΛ έλεγε ότι οι τεχνοκράτες, έλεγαν ότι αυτή η τεχνολογία, που αίφνης έφερε τότε η κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου το 2007, δεν εφαρμόζεται στον κόσμο και ήταν παρακινδυνευμένο να αξιοποιήσουμε μια τεχνολογία που δεν ήταν δοκιμασμένη. «Εμείς ακούσαμε τους τεχνοκράτες ότι δεν έπρεπε να υπογραφεί η συμφωνία Βασιλικό και πολύ σωστά κάναμε» είπε.

Από την πλευρά του ο Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι ο «κ. Στεφάνου αναγνώρισε πως η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε δύο βόμβες. Στην κατοχή της έχει την πλωτή μονάδα προμήθειας. Αυτή η κυβέρνηση με καθυστέρηση προχώρησε στο άνοιγμα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Υπουργός Ενέργειας που απαγόρευε στην κυβέρνηση Παπαδόπουλου να φέρει πλωτή μονάδα φυσικού αερίου, ήταν ο Αντώνης Πασχαλίδης».

Ο Μαρίνος Σιζοπουλος έθεσε το ερώτημα γιατί η ΑΗΚ προχώρησε σε διαγωνισμό για προμήθεια μηχανήματων αξίας 140 εκατ. για τον σταθμό στη Δεκέλεια, από την στιγμή που με την έλευση φυσικού αερίου, ο σταθμός δεν θα λειτουργεί. «Αποτελεί θέμα προς διερεύνηση, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε μελέτη, διαγωνισμός και έκλεισε η συμφωνία. Ευτυχώς κάτι δεν πήγε καλά», είπε ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Ανέφερε επίσης, όσον αφορά τους ρίπους ότι δεν μπορεί να μπαίνει φόρος πάνω στον φόρο και να επιβαρύνονται τα νοικοκυριά.

Ακολούθως, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι «κατά την ένταξη μας στην ΕΕ δώσαμε επέκταση για να αλλάξει η ΑΗΚ τις μηχανές και δεν τις άλλαξε. Ρυπαίνουν τις περιοχές με τους ρύπους. Σημειώνεται επίσης καθυστέρηση στους έξυπνους μετρητές. Έχει πολλά που πρέπει να τρέξει η ΑΗΚ και δυστυχώς τα αφήνουμε και περνούν».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτο η ΑΗΚ να ζητά παράταση για τη Δεκέλεια. «Είναι ανθρώπινο δικαίωμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μολύνονται. Επισκεφθείτε την περιοχή να δείτε ότι λιώνουν τα σίδερα στα σπίτια των ανθρώπων που είναι κοντά. Είναι έγκλημα εναντίον μιας κοινότητας» ανέφερε.

Είπε επίσης, ότι οι ρύποι που πληρώνει ο κόσμος πρέπει να μπουν σε ένα ταμείο για τον σκοπό της διείσδυσης των ΑΠΕ πιο γρήγορα. «Το κράτος με την εγκληματική του καθυστέρηση μας οδηγεί σε ενεργειακή ανασφάλεια».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης έθεσε το θέμα ότι κάποια διοικητικά συμβούλια της ΑΗΚ «ήταν δούρειοι ίπποι. Έβαζαν σκοπέλους στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΗΚ. Κάποιοι δεν την άφηναν να επεκταθεί σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Σήμερα επιβαρύνουμε τους πολίτες με ακριβή ενέργεια και επιχειρήσεις. Ακούμε για τη Δεκέλεια, για μια περίοδο που χρειαζόμαστε εκείνες τις μηχανές, ότι θα πάμε στα 140 εκατ., δηλαδή το όφελος που θα μας δώσουν είναι δυσανάλογο από το κόστος.

Είπε επίσης, ότι «έγινε σκανδαλώδης συμφωνία από την ΑΗΚ, ένας ιδιώτης ξεγελά δύο ημικρατικούς οργανισμούς και πολίτες. Το ΔΣ της ΑΗΚ να καταγγείλει την σκανδαλώδη συμφωνία».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, με δαπάνες €2,55 δισ. και έσοδα €1,95 δισ., με το ταμειακό έλλειμμα να καλύπτεται μέσω δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.