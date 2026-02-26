Τον παλμό, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των Κυπρίων σε θέματα αποταμίευσης και επενδύσεων επιχειρεί να καταγράψει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενόψει της εκδήλωσης που διοργανώνεται στις 26 Μαρτίου με τίτλο «Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός για τη ζωή – Ευρωπαϊκός διάλογος πολιτών», με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Maria Luís Albuquerque και του διοικητή της Κεντρικής Χριστόδουλου Πατσαλίδη.

Πρέπει να πούμε ότι, αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός όρος που ακούγεται παντού το τελευταίο διάστημα, αυτός είναι η «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων». Να υπενθυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο η Κομισιόν έχει παρουσιάσει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επενδυτικής κουλτούρας. Στον τραπεζικό τομέα πρότεινε σχέδιο για την τόνωση της «τιτλοποίησης», δηλαδή της μεταπώλησης δανείων από τις τράπεζες, ενώ εντός του έτους αναμένεται σχέδιο για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Στις κεφαλαιαγορές, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν απλούς επενδυτικούς λογαριασμούς για τους πολίτες, να ενισχύσουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και να εκσυγχρονίσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Τον Μάρτιο αναμένεται επίσης πρόταση για το «28ο καθεστώς», ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν ευκολότερα σε ολόκληρη την Ένωση με ομοιόμορφους κανόνες.

Επί της ουσίας, τα κράτη – μέλη στηρίζουν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), που είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις. Στόχος της είναι να παρέχεται ευρύτερο φάσμα αποδοτικών επενδυτικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας εύκολα και γρήγορα, πατώντας στον σύνδεσμο ή σκανάροντας το QR Code. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου και η συμπλήρωσή του διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά. Η έρευνα είναι ανώνυμη, συλλέγει μόνο βασικά δημογραφικά στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς και αποσκοπεί στην αποτύπωση των απόψεων των πολιτών στο πλαίσιο της δράσης «Ακούσαμε – Καταλάβαμε – Απαντάμε».

Η πρώτη ενότητα των ερωτήσεων είναι δημογραφικού χαρακτήρα, δηλαδή οι ερωτήσεις αφορούν το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και σε ποια επαρχία κατοικεί ο πολίτης. Η επόμενη ενότητα των ερωτήσεων έχει σχέση αν ο πολίτης έχει «ακούσει ποτέ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU) ή τον Λογαριασμό Αποταμίευσης και Επένδυσης ΛΑΕ (Savings & Investment Account – SIA);» και θα πρέπει να επιλέξει την απάντηση που τον αντιπροσωπεύει. Πρέπει να επιλέξει απάντηση στο ερώτημα «έχετε σήμερα κάποιας μορφής αποταμίευσης; Αν ναι, πού τη διατηρείτε κυρίως;» και επίσης «ποια είναι η πιο δύσκολη χρηματοοικονομική απόφαση που καλείστε να πάρετε σήμερα;».

Η λίστα των ερωτήσεων με απαντήσεις κατά επιλογή περιλαμβάνουν ακόμη «όταν σκέφτεστε τα χρηματοοικονομικά σας (αποταμιεύσεις, επενδύσεις, σύνταξη), ποιο συναίσθημα κυριαρχεί περισσότερο;» και έχει ως επιλογή: ανασφάλεια, στρες (λόγω ακρίβειας/εξόδων), αισιοδοξία, σιγουριά.

Υπάρχει η ερώτηση «νιώθετε ότι έχετε τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης σε καταθέσεις/επενδύσεις στην Ευρώπη όπως και στην Κύπρο;» και «αν σας παρουσίαζαν ένα επενδυτικό προϊόν τύπου ΛΑΕ (Λογαριασμό Αποταμίευσης και Επένδυσης / Savings & Investment Account (SIA)), τι θα σας έκανε να το επιλέξετε;». Οι πιθανές απαντήσεις σ’ αυτή την ερώτηση είναι: Να είναι ξεκάθαρο πώς λειτουργεί και πού πάνε τα χρήματα, να υπάρχει διαφάνεια στο ρίσκο και στην απόδοση, να έχει χαμηλά έξοδα, να έχω άμεση πρόσβαση στα χρήματά μου, να επιτρέπονται επενδύσεις ακόμα και μικρού ποσού, κ.λ.π. Στο τέλος, ο ερωτώμενος μπορεί να δώσει την απάντησή του στο ερώτημα «υπάρχει οτιδήποτε άλλο που η ΕΕ θα θέλατε να λάβει υπόψη στον σχεδιασμό του ΛΑΕ ή σε άλλο σχετικό θέμα;».