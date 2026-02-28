Όλα για όλα φαίνεται πως θα τα παίξουν τα κόμματα στο ζήτημα των εκποιήσεων, καθώς αυτό αναδεικνύεται στο βασικό τους χαρτί ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Πρόκειται για θέμα που καίει εκατοντάδες πολίτες, οι οποίοι είτε «στρατηγικά», κάποιοι, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν κατέβαλλαν τις δόσεις τους, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα επιλέγουν να φέρουν το θέμα στην προεκλογική αρένα, παραμονές των εκλογών, σε μια προσπάθεια να περισώσουν ό,τι σώζεται. Δηλαδή, να περιορίσουν τις απώλειες στα κομματικά τους ποσοστά, εξαιτίας και της «απειλής» που δέχονται από νεοφανείς κομματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να πετυχαίνουν είσοδο στη Βουλή.

Πλέον, η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2013, καθώς οι τράπεζες έχουν απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από τον βραχνά των κόκκινων δανείων. Στα χαρτοφυλάκιά τους περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €1,45 δισ., ενώ στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων τα κόκκινα δάνεια φθάνουν τα €18,5 δισ.

Μάλιστα, λόγω της διαμόρφωσης των νέων δεδομένων, τυχόν τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να προκαλούν τις σφοδρές αντιδράσεις των πιστωτών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Προς το παρόν, οι πιστωτές παρακολουθούν τη δημόσια συζήτηση χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Στροφή 180 μοιρών

Τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα επικαλούνται κόμματα όπως ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, τα οποία μέχρι πρότινος στήριζαν τις τράπεζες στη Βουλή, προκειμένου να δικαιολογήσουν την ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς. Τα δύο κόμματα προχώρησαν σε στροφή 180 μοιρών, αλλάζοντας ρότα, παρόλο που υποστηρίζουν πώς στήριζαν ανέκαθεν τους μετόχους και τους καταθέτες.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται πέραν των 20 προτάσεων νόμου, ενώ τις τελευταίες ημέρες κατατέθηκαν συνολικά πέντε νέες προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Το πώς θα καταλήξουν τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εξαρχής, καθώς δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη εξέταση όλων των προτάσεων. Συνεπώς, τα κόμματα καλούνται να ξεκαθαρίσουν προς ποια κατεύθυνση και σε ποια ρύθμιση θα κινηθούν.

Η πρόταση ΔΗΚΟ για ειδικούς δικαστές

Μετά τα άλλα κόμματα, σειρά πήρε και το ΔΗΚΟ, το οποίο ετοίμασε πρόταση νόμου με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο να προχωρεί στον διορισμό ειδικών δικαστών για την επίλυση χρηματοπιστωτικών διαφορών. Οι ειδικοί δικαστές, σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, θα εκδικάζουν διαφορές μεταξύ δανειοληπτών, εγγυητών και πιστωτών, που αφορούν το ύψος του δανείου, το υπόλοιπο, τις καταχρηστικές ρήτρες και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύπτει.

Βάσει της πρότασης, οι πιστωτές, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, θα μπορούν να ζητούν παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης, ενώ το δικαστήριο θα δύναται να εκδίδει διάταγμα παραμερισμού για περίοδο εννέα μηνών. Στη συνέχεια, μετά την πάροδο των εννέα μηνών, οι πιστωτές θα μπορούν να προχωρούν σε νέα ειδοποίηση εκποίησης, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου, υποστήριξε ότι, λόγω της εξειδίκευσης που θα έχουν οι ειδικοί δικαστές, θα είναι σε θέση να εκδικάζουν τις υποθέσεις με ταχείς ρυθμούς. Ανέφερε επίσης ότι, με τον παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης, οι δανειολήπτες θα μπορούν να διαπραγματεύονται το χρέος τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όλες οι πλευρές θα έχουν κίνητρο είτε να οδηγήσουν την υπόθεση σε εκδίκαση είτε σε συμβιβασμό. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι, μέσω της συνεργασίας της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, το ζήτημα των εκποιήσεων μπορεί να διευθετηθεί με τρόπο που να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες και να αποτρέπει την κατάχρηση του συστήματος από κακόπιστους κακοπληρωτές.

Το ζητούμενο, σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, είναι κατά πόσο το Ανώτατο Δικαστήριο θα την εφαρμόσει και δεν θα τηρήσει την ίδια στάση με το 2023, όταν ψηφίστηκε από τη Βουλή η ειδική δικαιοδοσία, γνωστή ως Δικαστήριο Εκποιήσεων, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς οι υποθέσεις εκποιήσεων εξακολούθησαν να εκδικάζονται από τα υφιστάμενα δικαστήρια. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συζήτηση για το ειδικό δικαστήριο, η Δικαστική Εξουσία ήταν αρνητική στο ενδεχόμενο ειδικοί δικαστές να εκδικάζουν υποθέσεις εκποιήσεων.

Οι τρεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Συνεπώς, η συζήτηση, λόγω και των συμμαχιών που ενδέχεται να διαμορφωθούν μεταξύ των κομμάτων, θα εστιαστεί στις προτάσεις που καταθέτουν τα μεγάλα κόμματα, δηλαδή του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρεται, να υπάρξει συνδυασμός προτάσεων, ώστε να επιτευχθεί κοινή φόρμουλα.

Η πρόταση νόμου του Συναγερμού προβλέπει ότι, σε περίπτωση που οι πιστωτές επιλέξουν να πωλήσουν οποιοδήποτε ενυπόθηκο ακίνητο στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού ή να προχωρήσουν σε ανάκτηση, το ύψος της εγγύησης για την οποία θα είναι υπόλογοι οι εγγυητές περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένου, κατά περίπτωση, του ποσού που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό ή του ποσού για το οποίο το ακίνητο θα ανακτηθεί από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Παράλληλα, σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν προχωρήσουν σε πλειστηριασμό ή ανάκτηση του υποθηκευμένου ακινήτου, με ταυτόχρονη απαλλαγή των εγγυητών, και εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού από τον δανειολήπτη ενώπιον του Δικαστηρίου, υποχρεούνται να αναμένουν την έκδοση απόφασης πριν προχωρήσουν στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών.

Εξάλλου, η πρόταση του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων στοχεύει στην αποκατάσταση του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφεύγουν στο δικαστήριο και να αναστέλλουν την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους, σε περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από τις τράπεζες.