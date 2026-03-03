Μήνυμα προς στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα απέστειλε η Airbnb μετά την επίθεση στη Βάση Ακρωτηρίου.

Η Airbnb απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οδηγίες σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στην Κύπρο, παραπέμποντας τους ιδιοκτήτες σε οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου.

«Εξαιτίας των γεγονότων στην Κύπρο, θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες τοπικές πληροφορίες ώστε να είστε ενήμεροι», αναφέρεται στο μήνυμα, συνοδευόμενα από link με οδηγίες.

Το μήνυμα κλείνει, σημειώνοντας πως θα ήταν καλό να επικοινωνήσουν με τους φιλοξενούμενους τους αν θα ήθελαν να ακυρώσουν ή να αλλάξουν οποιαδήποτε κράτηση.

Δείτε εικόνα: