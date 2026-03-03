Πατάει γερά η Τράπεζα Κύπρου και δεν φαίνεται να την αγγίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα σε εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών (Investor event) από τον διευθύνοντα σύμβουλο Πανίκο Νικολάου ανακοινώθηκε ότι, για τo 2026, το συγκρότημα στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%, με τη συνολική διανομή (payout ratio) να ανέρχεται μέχρι 90%.

Για τα έτη 2027 και 2028, το Συγκρότημα έχει θέσει ως στόχο συνήθη διανομή ποσοστό ύψους 70% (payout ratio) και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 30%, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή σε ποσοστό μέχρι 100% ετησίως.

Οι διανομές αναμένεται να είναι κυρίως σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μετοχών μπορεί να εξεταστεί όταν κρίνεται σκόπιμο. Οι στόχοι διανομής υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, όπως επίσης και στα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2026, καθώς τα επιτόκια ομαλοποιούνται (το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2% για το 2026), και να αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 3% ετησίως για την περίοδο 2026‑2028.

Οι στόχοι για τα καθαρά έσοδα από τόκους βασίζονται:

• στην αύξηση των δανείων κατά μέσο όρο περίπου 4% ετησίως για την περίοδο 2026‑2028, υποστηριζόμενη από την αύξηση του εγχώριου δανεισμού στους τομείς της λιανικής και των επιχειρήσεων, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και από την επιλεκτική και συνετή επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών σε περίπου €2 δις έως το τέλος του 2028 (από €1.4 δις τον Δεκέμβριο 2025).

• στη συνετή αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, σε περίπου 22% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων μέχρι το 2028, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και,

• στη διατήρηση των καταθέσεων και του κόστους των καταθέσεων στα σημερινά επίπεδα.

Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 2026 αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 270 μ.β. και να αυξηθεί στη συνέχεια, αντανακλώντας κυρίως τη βελτιωμένη σύνθεση των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, καθώς η ρευστότητα αναμένεται να διοχετευτεί σταδιακά στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Παράλληλα, το Συγκρότημα έχει ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των επαναλαμβανόμενων μη επιτοκιακών εσόδων με χαμηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου, τα οποία περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα, τα καθαρά κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος πελατών. Τα επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να αυξάνονται κατά μέσο όρο περίπου 4% ετησίως για το 2026- 2028, σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα και τον αναμενόμενο αυξημένο όγκο συναλλαγών. Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες για την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να αυξηθεί με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Οι επικαιροποιημένoι χρηματοοικονομικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη λειτουργική απόδοση, τη συνετή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη θετική δυναμική στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Ενισχύουν επίσης τη δυνατότητα του Συγκροτήματος να προσφέρει σταθερά υψηλές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα να διατηρεί υψηλά επίπεδα μερισματικών διανομών.

Οι βασικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος είναι η συνέχιση της δημιουργίας σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και η παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους. Με βάση τις εν λόγω προτεραιότητες, η BOCH έχει αναθεωρήσει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2026‑2028 και αναμένει την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υποστηρίξει οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταξύ 350 με 400 μ.β. ετησίως για την περίοδο 2026‑2028.