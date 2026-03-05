Η κυπριακή βιομηχανία έκλεισε το 2025 με θετικό πρόσημο, καθώς ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία σημείωσε αύξηση 4,9% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, φτάνοντας τις 139,8 μονάδες (βάση 2021=100), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε ετήσια αύξηση 5,0% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του τομέα παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένοι υποτομείς.

Δυναμική ανάπτυξη στον κλάδο της μεταποίησης

Ο κυριότερος παράγοντας αυτής της αύξησης προήλθε από τον κλάδο της μεταποίησης, όπου ο δείκτης εκτοξεύθηκε στις 146,8 μονάδες με άλμα 7,1% σε ετήσια βάση. Θετική συνεισφορά καταγράφηκε και από τα μεταλλεία και λατομεία, με άνοδο 6,0%, ενώ αντίθετα σημειώθηκε πτώση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,8% και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 6,8%.

Επιμέρους κλάδοι της μεταποίησης

Η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση 42,8%, ακολουθούμενη από τη μηχανοποίηση οχημάτων και εξοπλισμού μεταφορών με άνοδο 42,8%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στην βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο (εκτός επίπλων) (+23,8%) και στις κατασκευές επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (+17,0%).

Θετική ήταν και η αύξηση στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, με 11,6%, καθώς και στην βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (+6,7%), τα ελαστικά και πλαστικά προϊόντα (+9,4%) και τα βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα (+6,5%).

Μειώσεις σε ορισμένους κλάδους

Η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παρουσίασε σημαντική πτώση 21,6%, ενώ μικρότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν σε άλλους κλάδους, όπως τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα (-5,9%).

Εγχώριες και εξαγωγικές αγορές

Ο εγχώριος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 4,4% τον Δεκέμβριο και 5,1% για όλο το έτος, ενώ ο εξαγωγικός τομέας παρουσίασε ισχυρότερη μηνιαία άνοδο 7,9% (ετήσια 4,6%).