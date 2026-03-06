Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) σχετικά με εγκύκλιο του Εφόρου Φορολογίας που απαιτεί την πιστοποίηση των υπογραφών σε αγοραπωλητήρια έγγραφα για την κατάθεσή τους με σκοπό τον υπολογισμό του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί πολλαπλά παράπονα από δικηγόρους, καθώς η Φορολογική Αρχή δεν αποδέχεται την υποβολή αγοραπωλητηρίων εγγράφων εάν οι υπογραφές δεν είναι πιστοποιημένες.

«Χωρίς νομική βάση η εγκύκλιος»

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αναφέρει ότι η σχετική απαίτηση προέκυψε από πρόσφατη εγκύκλιο του Εφόρου Φορολογίας, ωστόσο εκφράζει κατηγορηματική διαφωνία, υποστηρίζοντας ότι η οδηγία δεν στηρίζεται σε νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κανένας νόμος ή κανονισμός δεν επιβάλλει την πιστοποίηση συμφωνιών αγοραπωλησίας προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει εξουσιοδότηση προς το αρμόδιο υπουργείο για επιβολή τέτοιας υποχρέωσης για διοικητικούς σκοπούς.

Διάβημα προς Υπουργείο Οικονομικών και Έφορο Φορολογίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ προχώρησε ήδη σε διάβημα προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας, ζητώντας την άμεση ακύρωση της εγκυκλίου, την οποία χαρακτηρίζει άνομη.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και θα ενημερώσει τα μέλη του για τυχόν εξελίξεις.