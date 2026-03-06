Αύξηση 2% στην απασχόληση σε αριθμό εργαζομένων και 3,3% στις πραγματικές ώρες εργασίας κατέγραψε η κυπριακή οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Πάνω από 519 χιλιάδες οι εργαζόμενοι

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 519.116 άτομα. Από αυτούς, 466.265 ήταν μισθωτοί εργαζόμενοι, ενώ 52.851 ήταν αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της αγοράς εργασίας.

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη αύξηση

Οι σημαντικότερες αυξήσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στους τομείς:

του χονδρικού και λιανικού εμπορίου ,

, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων ,

, των κατασκευών ,

, της μεταποίησης.

Οι ίδιοι κλάδοι παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ώρες εργασίας.

Άνοδος στις ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 244,17 εκατομμύρια ώρες, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση της απασχόλησης και στην αυξημένη δραστηριότητα σε βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.