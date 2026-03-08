Η PwC έχει ολοκληρώσει τη 15η Ετήσια Έρευνα για τους CEOs παγκόσμια και είναι έτοιμη να την παρουσιάσει στην Κύπρο, σε ειδική εκδήλωση την Τρίτη, 10 Μαρτίου στο Experience Center του οργανισμού. Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης, ο «Φ» μιλά και φέτος με τον CEO της PwC Κύπρου, Φίλιππο Σώσειλο, για τα βασικά πορίσματα της έρευνας, με έμφαση στις απαντήσεις που έδωσαν οι επιχειρηματικοί ηγέτες που δραστηριοποιούνται στη χώρας μας.

Όπως εξηγεί ο κ. Σώσειλος, στην Κύπρο η έρευνα έδειξε πως οι ηγέτες των εδώ εταιρειών εμπιστεύονται πολύ περισσότερο την τοπική οικονομία από την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους στις οικονομίες όπου δραστηριοποιούνται παγκόσμια.

–Πώς αποτυπώνεται η εμπιστοσύνη των CEOs στην Κύπρο για την κυπριακή οικονομία μέσα από τη 15η ετήσια έρευνα της PwC Κύπρου για τους CEOs;

Κατ’ αρχάς να σημειώσουμε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν τις πρόσφατες πολεμικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και άρα στην έρευνα καταγράφουμε το κλίμα όπως ήταν στο ξεκίνημα του φετινού χρόνου.

Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα παραμένουν πολύτιμα και η όποια μελλοντική αλλαγή προκύψει από τα δεδομένα που ζούμε σήμερα, θα μπορεί να μελετηθεί σε αναφορά με τα στοιχεία που καταγράφει η έρευνα μας.

Η φετινή έρευνα καταγράφει μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των Κυπρίων CEOs στην τοπική οικονομία, με το 74% των CEOs να αναμένουν βελτίωση της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης. Συγκριτικά, η εμπιστοσύνη των CEOs στην Ευρωζώνη και παγκόσμια, στις δικές τους τοπικές οικονομίες, ήταν 45% και 55% αντίστοιχα.

Το ίδιο κλίμα αισιοδοξίας των CEOs στην Κύπρο καταγράφεται και για την προοπτική ανάπτυξης των δικών τους εταιρειών κατά τους επόμενους 12 μήνες, σημειώνοντας ποσοστά αισιοδοξίας, σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα σε Ευρωζώνη και παγκόσμια.

Το ξεκάθαρο μήνυμα που προκύπτει είναι πως οι οικονομικές αποδόσεις των τελευταίων χρόνων στη Κύπρο, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις εσωτερικές προκλήσεις που επικρατούσαν, “όπλισαν” τους επιχειρηματικούς ηγέτες στην Κύπρο με εμπιστοσύνη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη δυναμική του εγχώριου επιχειρείν.

–Σε παγκόσμιο επίπεδο, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα της φετινής Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για τους CEOs;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα φέτος κατέδειξε ότι οι CEOs αντιλαμβάνονται ότι οι βιομηχανίες αναδιαμορφώνονται, η αξία αλλάζει και η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει τον ρυθμό της αλλαγής. Ανησυχούν για το εάν μεταμορφώνουν την επιχείρησή τους αρκετά γρήγορα, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές αλλαγές, συμπεριλαμβανόμενης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως πολιτική ανάπτυξης, υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση των επιχειρήσεων να εισέρχονται σε νέους τομείς δραστηριότητας. Συνολικά, οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζουν να επενδύουν σε τεχνολογία και καινοτομία, παρά το γεγονός ότι η αισιοδοξία τους καταγράφεται μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν μια σειρά από ανησυχίες, όπως είναι η μακροοικονομική αστάθεια και οι κυβερνοαπειλές.

–Η Τεχνητή Νοημοσύνη(ΤΝ) αναδεικνύεται πλέον σε παράγοντα διαφοροποίησης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την εφαρμογή της στην κυπριακή αγορά;

Η ΤΝ δεν είναι πλέον μελλοντική υπόθεση. Είναι εδώ και απαιτεί συντονισμένες ενέργειες. Στην Κύπρο, βλέπουμε μια αυξανόμενη προσπάθεια για επενδύσεις και υιοθέτηση εργαλείων ΤΝ, που αφορούν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτιστοποίηση λειτουργιών και σταδιακά στη μείωση εξόδων.

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται ακόμη στην αρχή της διαδρομής αυτής. Αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια στα αποτελέσματα της φετινής έρευνας, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων παγκόσμια δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποκομίσει μετρήσιμα οφέλη, είτε σε επίπεδο αύξησης εσόδων είτε σε επίπεδο μείωσης κόστους.

Αναγνωρίζουν ταυτόχρονα πως για να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η ΤΝ, χρειάζονται γερά θεμέλια, δομές υπεύθυνης χρήσης, κατάλληλες δεξιότητες και κουλτούρα καινοτομίας.

Το στοίχημα για τις επιχειρήσεις στη Κύπρο είναι η μετάβαση από την πειραματική και αποσπασματική χρήση της ΤΝ, στην ουσιαστική ενσωμάτωση της στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική χρήση της.

Επείγει ο μετασχηματισμός

–Η συζήτηση για την ανάγκη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων παραμένει επίκαιρη. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας της PwC, πέραν του 40% των CEOs στην Κύπρο ανησυχεί εάν ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός τους προχωρά αρκετά γρήγορα, ώστε να ανταποκρίνεται στην κλίμακα και στον ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τεχνολογική εξέλιξη, η ανάγκη για πράσινη μετάβαση, οι νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και η αναζήτηση ταλέντου επιβάλλουν την επανεξέταση των στρατηγικών. Ως PwC τονίζουμε εδώ και χρόνια ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. Με τους ρυθμούς που κινείται ο κόσμος μας σήμερα, είναι πλέον ασφαλές να πούμε πως η κλεψύδρα αδειάζει για όσους έχουν μείνει πολύ πίσω.

Αξίζει να αναφέρω πως στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων θα έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους CEOs των δύο μεγαλύτερων τραπεζών, τον κ. Πανίκο Νικολάου της Τράπεζας Κύπρου και τον κ. Μιχάλη Λούη της Eurobank, όπου θα συζητήσουμε και την ευρύτερη πορεία του κυπριακού επιχειρείν και της οικονομίας.

–Πώς αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες;

Η έλλειψη ταλέντου με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί μακράν και φέτος τη σημαντικότερη ανησυχία για τις κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς το 40% των CEOs στην Κύπρο την επιλέγουν ως την πιο σημαντική. Ακολουθούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις με 30% και οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία με 22%.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε μία μικρή χώρα που αναπτύχθηκε με πολύ καλούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Όλη αυτή η ανάπτυξη δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και γι’ αυτό σήμερα είμαστε σε θέση να λειτουργούμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Πλέον, το στοίχημα είναι διττό. Να αναβαθμίσουμε ριζικά και άμεσα την ικανότητα μας να εκπαιδεύσουμε και να μετεκπαιδεύσουμε άτομα σε όλο το εύρος της Κυπριακής οικονομίας, προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα της αγοράς και ταυτόχρονα, να γίνουμε ένας ακόμα πιο ελκυστικός προορισμός για το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης από το εξωτερικό.

Η πύλη εισόδου στην ΕΕ

–Ποιο ρόλο βλέπετε να διαδραματίζει η Κύπρος στο νέο οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης;

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει διαπιστευτήρια σταθερότητας και ανάπτυξης με αυξανόμενο διεθνές και περιφερειακό αποτύπωμα. Ωστόσο, το επόμενο βήμα για τη χώρα είναι να επικοινωνήσει ακόμη πιο δυναμικά -τόσο στο εσωτερικό, όσο και στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα- μια πραγματικότητα που για πολλούς είναι ήδη σαφής.

Ότι η Κύπρος δεν είναι απλώς ένας προορισμός επενδύσεων. Είναι μια πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας εμπορικός κόμβος σε μια ιδιαίτερα στρατηγική γεωγραφική περιοχή, ένα αναδυόμενο τεχνολογικό hub και ένας δίαυλος διοχέτευσης διεθνών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα διαθέτει ένα ευέλικτο περιβάλλον για έρευνα, δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε είναι να λειτουργήσουμε πιο συστημικά ως οικονομία. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις που έρχονται στη χώρα ενσωματώνουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες κλιμάκωσης στην κυπριακή οικονομία. Όταν οι επενδύσεις συνδέονται ουσιαστικά με το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον και μεταξύ τους, δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά οφέλη και νέα αξία για την οικονομία συνολικά.