Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός συμμετέχει στη συνεδρίαση της Eurogroup, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ συζητούν τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών ενέργειας στην Ευρωζώνη.

Η συνεδρίαση ξεκινά με ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια, οι υπουργοί εξετάζουν το σχέδιο προϋπολογισμού του Βελγίου για το 2026, για το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί σχετική δήλωση.

Ακολούθως, σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα οφέλη της ψηφιακής χρηματοδότησης και την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών λύσεων που μπορούν να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και την οικονομία συνολικά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να εξετάσουν πιθανά σενάρια για την πορεία της κρίσης. Το ένα σενάριο προβλέπει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ενώ το δυσμενέστερο προβλέπει παράταση των εχθροπραξιών έως και το καλοκαίρι του 2027. Τα σενάρια λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, αλλά και την πιθανή εμπλοκή αραβικών χωρών, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στα όρια που μπορεί να λάβει η ενεργειακή κρίση και στις πιθανές επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν αναμένεται ωστόσο να εξεταστεί σε αυτή τη φάση η λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά, σε περίπτωση νέου κύματος πληθωρισμού.

Ένα δεύτερο βασικό θέμα αφορά την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Στη συζήτηση συμμετέχουν ειδικοί της αγοράς ενέργειας, οι οποίοι παρουσιάζουν στοιχεία για την τροφοδοσία της Ευρώπης με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ιδίως σε σχέση με τις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο ασύμμετρων πληθωριστικών πιέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς το επίπεδο εξάρτησης από ενεργειακές εισαγωγές διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με ενημέρωση από τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη σχετικά με την προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.