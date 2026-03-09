Με βασική προτεραιότητα την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων για όλους τους εργαζομένους, πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου το 30ό Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στη Λευκωσία.

Η εναρκτήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 18:30, με προσφώνηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμούς η Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Esther Lynch, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας Luc Triangle, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της TURK-SEN.

Κεντρική εισηγητική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, παρουσιάζοντας την έκθεση δράσης της Συνομοσπονδίας και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και η ψηφιακή μετάβαση στην εργασία, καθώς και οργανωτικά θέματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης βραβεύσεις και απονομές τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, σε αναγνώριση της προσφοράς τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 09:00, το συνέδριο θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, ενώ την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 10:00 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ.