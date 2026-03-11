Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων και ο Έφορος Φορολογίας της Κύπρου, Σωτήρης Μαρκίδης, κατέγραψαν σύγκλιση απόψεων σχετικά με την οδηγία πιστοποίησης υπογραφών σε συμβόλαια ακινήτων. Η οδηγία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, απαιτεί να φέρουν πιστοποιημένες υπογραφές όλα τα συμβόλαια που υποβάλλονται για τη χορήγηση φοροαπαλλακτικών πιστοποιητικών, τα οποία είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση, πώληση ή εκχώρηση ακινήτων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Μισιρλής, τόνισε τις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας στην αγορά ακινήτων, επισημαίνοντας τις νομικές και πρακτικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκαλέσει, ιδίως σε περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών. Η πιστοποίηση υπογραφών από τις κυπριακές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως αναφέρεται, μπορεί να είναι χρονοβόρα και δύσκολη, δημιουργώντας καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και πρόσθετο κόστος.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέφρασε την θετική του διάθεση για την επανεξέταση του ζητήματος και την αναζήτηση καταλληλότερων διαδικασιών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Επιπλέον, υπήρξε θετική ανταπόκριση στην πρόταση του Συνδέσμου να κατατίθεται το πωλητήριο συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο ως επαρκές στοιχείο για έλεγχο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιημένη υπογραφή.

Ο Σύνδεσμος επανεπιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να συμβάλει στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, χωρίς να επιβαρύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.