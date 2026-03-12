Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη την εκταμίευση €21,2 εκατ. προς την Κύπρο, ως πέμπτη πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στοχεύοντας στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της χώρας μετά την πανδημία.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU, του προγράμματος της Επιτροπής για τη στήριξη της ανάκαμψης των κρατών-μελών, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα που συνδέονται με την εκταμίευση περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η υγεία και οι ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις.

Η Κύπρος υπέβαλε το πέμπτο αίτημά της για πληρωμή τον Αύγουστο 2025, ζητώντας €70,5 εκατ. στο πλαίσιο του RRF, το οποίο περιλαμβάνει 19 ορόσημα και στόχους για 8 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις.

Η Κομισιόν ενέκρινε εν μέρει το πέμπτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου τον Δεκέμβριο 2025, σημειώνοντας ότι η Κύπρος πρέπει να εκπληρώσει ένα εκκρεμές ορόσημο, που αφορά τη μεταρρύθμιση της πράσινης φορολογίας (Ορόσημο 19). Η Επιτροπή θα εξετάσει την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού μόλις η Κύπρος υλοποιήσει αυτό το ορόσημο.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου συνολικά υποστηρίζεται από €1,02 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις.