Περί τα τέλη του 2027 με αρχές του 2028, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) θα προχωρήσει στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), ύψους €135 εκατ.

Από αυτά, κόκκινα δάνεια πέραν των €50 εκατ. αφορούν δάνεια με ενυπόθηκα ακίνητα, αξίας γύρω στις €250 χιλ. Τα υπόλοιπα ΜΕΔ, ύψους περίπου €85 εκατ., αφορούν δάνεια τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις οκτώ χρόνων, δηλαδή έχουν 96 εκπρόθεσμες δόσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΟΧΣ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, ανέφερε πως τον Απρίλιο ο Οργανισμός θα προκηρύξει διαγωνισμό για τον διορισμό συμβουλευτικού οίκου, ο οποίος θα τον συμβουλέψει για την πώληση των δανείων.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, η πώληση θα αφορά ΜΕΔ με καθυστερήσεις 96 δόσεων ή οκτώ χρόνων και με αξία πέραν των €250 χιλ. Όπως είπε, πέρσι τα ΜΕΔ ανέρχονταν σε €270 εκατ., ενώ φέτος, τον Φεβρουάριο, τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν στα €254 εκατ., από τα οποία δάνεια ύψους €24 εκατ. αφορούν αναδιαρθρώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των καθυστερήσεων του ΟΧΣ σε σχέση με αιτήματα για νέα δάνεια τα οποία διεκπεραιώνονται σε 1-2 μήνες, περιλαμβανομένων και παλαιών υποθέσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πέρσι τα ΜΕΔ στον ΟΧΣ ήταν €57 εκατ., από τα οποία δάνεια ύψους €52 εκατ. έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα αξίας €250 χιλ., ενώ για δάνεια €4-5 εκατ. τα ακίνητα που αποτελούν εξασφάλιση δεν χαρακτηρίζονται ως πρώτη κατοικία.

Όπως είπε, για κάθε ΜΕΔ €100 χιλ. στερείται από τον Οργανισμό η δυνατότητα να παραχωρήσει 4,5 δάνεια του ίδιου ποσού.

Αναδιαρθρώσεις

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις δανείων, σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν στη Βουλή, από τις 26 Ιανουαρίου 2024 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκαν 486 λύσεις δανείων αξίας €50,5 εκατ., περιλαμβανομένων εξοφλήσεων και αναδιαρθρώσεων.

Από αυτές, οι 355 αφορούσαν αναδιαρθρώσεις δανείων για κυβερνητικά σχέδια αξίας €23,1 εκατ., ενώ έγιναν 856 λύσεις δανείων ύψους €11,8 εκατ. για δάνεια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Συνολικά, έγιναν 1.597 αναδιαρθρώσεις για δάνεια ύψους €85,5 εκατ.

Σε σχέση με την τεχνολογική αναβάθμιση του Οργανισμού, σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη προχωρεί το έργο τεχνολογίας, το οποίο χωρίζεται σε δύο φάσεις. Όπως εξήγησε, γίνεται μεταφορά της τεχνολογικής υποδομής από την ΚΕΔΙΠΕΣ, επισημαίνοντας πως έχει επιτευχθεί απεξάρτηση σε ποσοστό 43%, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Σημείωσε πως η επόμενη φάση είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, ενώ θα προχωρήσει και η ηλεκτρονική τραπεζική υπηρεσία, η έκδοση πιστωτικών καρτών και η εγκατάσταση υποδομών με ΑΤΜ.

Τέλος, ανέφερε πως ο ΟΧΣ παρέχει ευνοϊκά δάνεια και ασφαλιστικά έσοδα, τα επιτόκια των δανείων κυμαίνονται γύρω στο 3,25%, ενώ ο Οργανισμός διατηρεί και καταθέσεις ύψους €890 εκατ.