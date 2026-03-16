Σύσκεψη με εκπροσώπους των βασικών φορέων του τουρισμού και της οικονομίας πραγματοποίησε την Παρασκευή η πρόεδρος και μέλη της ηγεσίας του οικονομικού επιτελείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, με αντικείμενο την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, καταθέτοντας την ίδια ώρα και επτά προτάσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ, του ΣΤΕΚ και του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση, επισημάνθηκε ότι η κρίση στην περιοχή εντείνει την αβεβαιότητα και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και το εμπόριο. Παράλληλα, εκφράστηκε προβληματισμός ότι η αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας, των ναύλων και άλλων πρώτων υλών ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, με αρνητικές συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέφεραν ότι ήδη καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων, κυρίως για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, ενώ παρατηρείται και επιβράδυνση στον ρυθμό νέων κρατήσεων για τους επόμενους μήνες. Όπως σημειώθηκε, η εικόνα αυτή καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών για ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού, καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου.

Σε δηλώσεις της μετά τη σύσκεψη, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι μέσα από τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλαγούν απόψεις, εκτιμήσεις και εισηγήσεις με φορείς του τουρισμού και της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα. Όπως είπε, η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κινδύνους που δεν ήταν ορατοί πριν από μερικές εβδομάδες και για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεσα ένα συνολικό πλάνο διαχείρισης.

Η κ. Δημητρίου επισήμανε ακόμη ότι οι κίνδυνοι για την τουριστική βιομηχανία, σε μια περίοδο κατά την οποία γίνεται ο βασικός προγραμματισμός, πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας συνιστούν σημαντικό πλήγμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το βάθος όσο και η διάρκεια του πολέμου.

Πρόσθεσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν και μέσα από τη σύσκεψη. Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται η διαφύλαξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας, η προώθηση σχεδίων κινήτρων για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των διοργανωτών ταξιδιών, κατά το πρότυπο της περιόδου της πανδημίας, καθώς και η ανάληψη εκστρατείας διεθνούς προβολής της Κύπρου με αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα τα μέτρα που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ:

1. Να διαφυλαχτεί η αεροπορική συνδεσιμότητα.

2. Να δρομολογηθούν σχέδια κινήτρων στήριξης της βιομηχανίας και διοργανωτών ταξιδιών όπως έγινε και στη διαχείριση του Covid.

3. Εκστρατεία διεθνούς προβολής και αύξησης του προϋπολογισμού. Εδώ ακριβώς είναι που θα πρέπει να αναφέρουμε την άμεση ανάγκη επανεξέτασης των ταξιδιωτικών οδηγιών από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

4. Αξιοποίηση της Προεδρίας της ΕΕ και κανονική εκπόνηση κάθε οργανωμένης δραστηριότητας.

5. Μέτρα στήριξης και διασφάλισης των εργαζομένων.

6. Διαβεβαιώσεις και διασφαλίσεις για ταξιδιωτικούς πράκτορες.

7. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε επίσης ζήτημα άμεσης επανεξέτασης των ταξιδιωτικών οδηγιών από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανέφερε πως πρέπει να αξιοποιηθεί η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και να συνεχιστεί κανονικά κάθε οργανωμένη δραστηριότητα. Στις εισηγήσεις που κατέγραψε περιλαμβάνονται ακόμη μέτρα στήριξης και διασφάλισης των εργαζομένων, παροχή διαβεβαιώσεων προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κρίσεων για την τουριστική βιομηχανία.

Καταλήγοντας, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι όλα τα πιο πάνω είναι κρίσιμα τόσο για την άμεση ανάσχεση των επιπτώσεων όσο και για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προετοιμασία της χώρας, τονίζοντας ότι απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνεργασία όλων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες και να αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση.