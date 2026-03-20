Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατές στην οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, καλώντας την κυβέρνηση να ετοιμάσει άμεσα ένα πρώτο σχέδιο αντίδρασης για τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων συνεπειών, αλλά και ένα συνολικό πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση παράτασης της κρίσης.

Ο ΔΗΣΥ εισηγείται, σε πρώτο στάδιο, τη λήψη μέτρων στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι σχετικές προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί στον Υπουργό Οικονομικών, με στόχο να περιοριστούν οι απώλειες κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή μέτρων για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα, αντίστοιχων με εκείνα που είχαν ληφθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ώστε να ανακοπούν έγκαιρα οι πληθωριστικές πιέσεις.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται επίσης εισήγηση για στοχευμένη εισοδηματική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, όπως χαμηλόμισθοι, οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι και άτομα με αναπηρίες.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζητεί ακόμη να επισπευσθούν οι επενδύσεις για αποθήκευση ενέργειας και να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ παράλληλα εισηγείται την άμεση λήψη αποφάσεων για επιτάχυνση έργων ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας σε περίπτωση που η κρίση αποκτήσει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, προτείνει να επιταχυνθούν οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε η Κύπρος να αντλήσει ταχύτερα ευρωπαϊκούς πόρους που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι οι παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και υπογραμμίζει την ανάγκη να περιοριστούν άμεσα τα κανάλια μετάδοσης των επιπτώσεων, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όπως αναφέρει, απαιτείται καλύτερη θωράκιση της οικονομίας.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι η διαχείριση της κρίσης πρέπει να γίνει με σοβαρή δημοσιονομική διαχείριση, μακριά από πολιτικές που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν αντί να στηρίξουν την οικονομία.

Καταλήγοντας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις και δηλώνει ότι επιδιώκει συνεργασία και συναίνεση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.