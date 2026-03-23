Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει τη στέγαση ως «κοινωνική κρίση» και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου στην Μέση Ανατολή, οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν καθιστώντας την αγορά στέγης ένα ακριβό σπορ. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι έσπασε κάθε ρεκόρ ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταρρίπτοντας και το ψηλό επίπεδο του 2008, τότε που στην αγορά άρχισε να δημιουργείται η φούσκα ακινήτων.

Η ανάλυση του Φιλελεύθερου δείχνει ότι ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων καταγράφει το ψηλότερο σημείο του 123,9 μονάδες με βάση τα ιστορικά δεδομένα της Κεντρικής Τράπεζας. Ουσιαστικά ο δείκτης τιμών ακινήτων βρίσκονται πάνω κατά 60% από το χαμηλό που καταγράφηκε το 2006. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε μετά το 2013 στην Κύπρο οδήγησε τις τιμές των ακινήτων σε μειώσεις και ο δείκτης τιμών κατοικιών το 2014 υποχώρησε στις 77,8 μονάδες και στις 73,4 μονάδες το 2013.

Η καθήλωση της προσφοράς νέων κατοικιών και η βελτίωση κάποιων κατηγοριών εισοδημάτων, αλλά κυρίως η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, οδήγησαν σε πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη σημαντική αναζωπύρωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία όμως δεν φαίνεται να ικανοποιεί την υπάρχουσα ζήτηση. Πάντως, στην κατακόρυφη άνοδο της τιμής των νέων ακινήτων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η ανατίμηση των οικοδομικών πρώτων υλών που ανεβάζουν το κατασκευαστικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση προερχόμενη τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους αγοραστές.

Αν δούμε αναλυτικά τι γίνεται στα διαμερίσματα αναλύοντας τα αριθμητικά στοιχεία της Κεντρικής. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο δείκτης είναι στις 123,9 μονάδες σε σχέση με 112,3 μονάδες το τελευταίο τρίμηνο του 2024 καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10,32%. Ακόμη ένα σημαντικό δεδομένο είναι ότι σε σύγκριση με το 2015, δηλαδή σε δέκα χρόνια, οι τιμές αυξήθηκαν 74,5%. Η δυναμική στις τιμές των διαμερισμάτων είναι διαφορετική σε κάθε επαρχία.

Ο δείκτης τιμών στην Λεμεσό, σύμφωνα με το δείκτη της Κεντρικής Τράπεζας ήταν στις 150,1 μονάδες το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ψηλότερος δείκτης με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Βρίσκεται πιο ψηλά κατά 102,7% από το 2015, σε μια δεκαετία. Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων στην Λεμεσό εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία από το 2019 και μετά. Αντίθετα υποχώρηση του δείκτη σημειώθηκε το 2014 στις 74,9 μονάδες από 82,8 μονάδες το 2013, το 2015 που ήταν 74 μονάδες, το 2016 ήταν 74,6 μονάδες και το 2017 στις 78,6 μονάδες. Από το 2018 αρχίζει ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων στην Λεμεσό να αυξάνεται σταδιακά για να φθάσει το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στο ψηλότερο σημείο μέχρι αυτή την περίοδο.

Στην επαρχία Λευκωσίας ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 99 μονάδες φθάνοντας στο ψηλό σημείο του 2010 και σε μια δεκαετία η αύξηση ήταν 29,24%. Στην Λάρνακα ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν 150 μονάδες, ψηλότερος σε σχέση με την Λευκωσία και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει αυξηθεί κατά 102% σε δέκα χρόνια.

Στην επαρχία Πάφου ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων είναι στις 126,5 μονάδες το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί κατά 97,04%. Στην επαρχία Αμμοχώστου ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 81,9 μονάδες, ψηλότερος κατά 38,5% σε μια δεκαετία. Στις οικίες ο δείκτης τιμών είναι στις 94,2 μονάδες, ψηλότερος κατά 24,60% σε δέκα χρόνια. Στην Λεμεσό ο δείκτης τιμών βρίσκεται στις 107 μονάδες το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ψηλότερος 38,60% σε δέκα χρόνια.

Στην επαρχία Λευκωσίας ο δείκτης τιμών οικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 80,1 μονάδες αυξημένος 5,67% σε δέκα χρόνια. Στην επαρχία Λάρνακας είναι στις 88,9 μονάδες ψηλότερος 23,64% σε μια δεκαετία, στην επαρχία Πάφου στις 108 μονάδες αυξημένος 36,19% σε δέκα χρόνια και στην επαρχία Αμμοχώστου είναι στις 95,9 μονάδες ψηλότερος κατά 33,56% από το 2015.

Οι λόγοι αυξημένης ζήτησης

Η Κεντρική Τράπεζα για την εικόνα που υπάρχει στον χώρο των ακινήτων την αποδίδει στη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από τα μέσα του 2024. «Τα επιτόκια κατέγραψαν σύγκλιση με τον διάμεσο της Ευρωζώνης και, από τον Μάιο 2025, διαμορφώνονται σταθερά κάτω από αυτόν, ενισχύοντας περαιτέρω την πιστωτική επέκταση στον τομέα των στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για ιδιοκατοίκηση, επενδυτικές αγορές και ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η θετική πορεία του τουρισμού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνέβαλαν στη διατήρηση της έντονης δραστηριότητας που παρατηρείται στο συγκεκριμένο τομέα. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές υποστήριξαν τόσο τη ζήτηση όσο και τη σταδιακή αύξηση της προσφοράς οικιστικών ακινήτων», σημειώνει.