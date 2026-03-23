Τη λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα ζητά ηΠαγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής , συνδέοντας την τελευταία αναζωπύρωση των ανατιμήσεων με την πτώση drone στο Ακρωτήρι και υποστηρίζοντας ότι η πίεση στο κόστος ζωής επιβάλλει ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία.

Σε ανακοίνωσή του, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εισηγείται δέκα μέτρα, με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας, στον έλεγχο της αγοράς και στην αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5% και η πλήρης κατάργησή του στους ρύπους. Παράλληλα, ζητείται η αποτροπή αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, καθώς και η αναστολή τους, όπως και η αναστολή έκτακτων φορολογιών για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, όπου αυτές εφαρμόζονται.

Η ένωση επαναφέρει ακόμη το αίτημα για κλιμακωτή επιδότηση της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, για όσο διάστημα οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης. Ζητεί επίσης δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπου επιβάλλεται, καθώς και κατάργηση της διπλής φορολόγησης στα καύσιμα.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνεται επιπλέον ειδική επιδότηση στα καύσιμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών εταιρειών ΑΠΕ και εισαγωγέων καυσίμων.

Παράλληλα, εισηγείται την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βασικών προϊόντων τόσο στο χονδρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο, ενώ ζητεί αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους στην αγορά για ενίσχυση της διαφάνειας και αποτροπή της αισχροκέρδειας στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των καυσίμων.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι επίσης η διά νόμου ποινικοποίηση της αισχροκέρδειας, καθώς και η ενίσχυση των συνεχών ελέγχων για την καταπολέμησή της.

Σύμφωνα με την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων άρχισαν μετά την πτώση drone στο Ακρωτήρι και συνεχίζονται, ενώ γίνεται παραλληλισμός με την περίοδο που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται, ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται εδώ και χρόνια τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα. Η ένωση σημειώνει ότι και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία η ακρίβεια αυξήθηκε έντονα, χωρίς να ακολουθήσει ουσιαστική αποκλιμάκωση, ενώ εκφράζεται η θέση ότι δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά στο e-καλάθι, με τον Σύνδεσμο να σημειώνει ότι, κατά την άποψη των εμπόρων, το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς τη δική τους ουσιαστική συμμετοχή.

Καταληκτικά, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο έχει πλέον νόημα η συζήτηση για το πότε και σε ποιο βαθμό θα αυξηθούν οι τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά, όταν η τάση παραμένει διαρκώς ανοδική. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής υπογραμμίζει την έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολιτικές ή τεχνοκρατικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους πολίτες και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, ως ελάχιστη στήριξη προς τους καταναλωτές.

ΚΥΠΕ