Σε τροχιά διαρκούς ανόδου βρίσκονται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Κύπρο, προκαλώντας ασφυκτική πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο κίνησης να ηγείται της κούρσας των ανατιμήσεων στην εγχώρια αγορά.

Μέσα σε μόλις ένα μήνα (από τις 27/2/2026 έως σήμερα), οι καταναλωτές είδαν τις τιμές να εκτοξεύονται:

Αμόλυβδη 95: Στα €1,568 από €1,314 (αύξηση 25,8 σεντ).

Πετρέλαιο κίνησης: Φτάνει τα €1,815 από €1,410 (αύξηση 40,5 σεντ).

Πετρέλαιο θέρμανσης: Διαμορφώνεται στα €1,297 έναντι €0,949 (αύξηση 34,8 σεντ).

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρέμβει πυροσβεστικά. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται μείωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Η μείωση αυτή προκύπτει από την απόφαση για περιορισμό του φόρου κατανάλωσης, ως αντισταθμιστικό μέτρο στις αυξήσεις που επιβάλλει η διεθνής συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο εμφανίζονται αριθμητικά μικρότερες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η επίπτωση στην καθημερινότητα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, όπου οι πολίτες έχουν την επιλογή αξιόπιστων δημόσιων μέσων μεταφοράς, η Κύπρος παραμένει μια χώρα δέσμια του ιδιωτικού οχήματος.

Η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών αναγκάζει τους πολίτες να απορροφούν όλο το κόστος της ακρίβειας, καθιστώντας την επικείμενη μείωση του φόρου επιβεβλημένη για τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, τόνισε στο philenews πως οι τιμές αντανακλούν πλήρως τις διεθνείς τάσεις, σημειώνοντας ότι η αγορά παρακολουθείται καθημερινά για την αποφυγή αυθαιρεσιών.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η μεταβολή του δείκτη Platts που αφορά τα διυλισμένα προϊόντα κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τις αυξήσεις στις λιανικές τιμές στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η μεταβολή του δείκτη Platts από τις 27 Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκε κατά 23,24 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης κατά 47,48 σεντ και του πετρελαίου θέρμανσης 45,39 σεντ.

Περαιτέρω, επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δελτίο, η άνοδος στην Κύπρο συγκρατήθηκε συγκριτικά καλύτερα από άλλες χώρες της περιοχής μέσα σε ένα μήνα, Συγκεκριμένα, η βενζίνη αυξήθηκε στην Κύπρο 8,1 σεντ, ενώ στην ΕΕ και στην Ελλάδα 16,1 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε στην Κύπρο 14,7 σεντ, στην Ε.Ε. 28,1 σεντ και στην Ελλάδα 29,3 σεντ.

Παρά την τεκμηριωμένη αυτή προσέγγιση, η αγορά παραμένει σε αναμονή της εφαρμογής της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, η οποία αναμένεται να δώσει προσωρινή ανάσα στις τσέπες των καταναλωτών.