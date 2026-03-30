Τις χορηγίες και τις κατά χάριν δωρεές του κράτους για το 2025 δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Γενικό Λογιστήριο, στο πλαίσιο εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας για τη λογιστική, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο, η διαφάνεια και η λογοδοσία στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους αποτελούν βασικές αρχές του πλαισίου δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, επιτρέποντας στους πολίτες να καθιστούν περισσότερο υπόλογες τις κρατικές υπηρεσίες.

Η δημοσιοποίηση αφορά πληρωμές άνω των 5.000 ευρώ που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανά άρθρο δαπανών για κάθε υπουργείο, υφυπουργείο, τμήμα και υπηρεσία της κυβέρνησης. Διευκρινίζεται ότι από τις καταστάσεις εξαιρούνται πληρωμές που συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Χορηγίες προς τα πολιτικά κόμματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, ο ΔΗΣΥ έλαβε γενική χορηγία ύψους 1.980.176,63 ευρώ και επιπλέον 1.193.755,12 ευρώ για το κόστος εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Το ΑΚΕΛ έλαβε 1.620.844,69 ευρώ ως γενική χορηγία και ακόμη 1.202.264,81 ευρώ για την κάλυψη κόστους κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Το ΔΗΚΟ έλαβε 889.607,50 ευρώ γενική χορηγία και 661.993,78 ευρώ για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, ενώ το ΕΛΑΜ έλαβε 591.156,85 ευρώ γενική χορηγία και 209.968,40 ευρώ για το ίδιο κονδύλι.

Η ΕΔΕΚ έλαβε 587.186,33 ευρώ γενική χορηγία και 261.982,86 ευρώ για κάλυψη των κοινοβουλευτικών της συνεργατών, ενώ η ΔΗΠΑ έλαβε 546.157,64 ευρώ γενική χορηγία και 281.872,68 ευρώ για το αντίστοιχο κόστος.

Το Κίνημα Οικολόγων έλαβε 434.321,36 ευρώ ως γενική χορηγία και 211.423,57 ευρώ για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Επιπλέον ποσά για κάλυψη συνεισφορών στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καταβλήθηκαν προς τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, τη ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων και την ΕΔΕΚ.

Χορηγίες καταβλήθηκαν και προς τις κομματικές νεολαίες, με τη ΝΕΔΗΣΥ να λαμβάνει 90.817,62 ευρώ, την ΕΔΟΝ 74.819,43 ευρώ, τη ΝΕΔΗΚ 42.263,27 ευρώ, το ΕΛΑΜ 28.975,64 ευρώ, τη Νεολαία Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 28.798,86 ευρώ, τη ΝΕΟ ΔΗΠΑ 26.972,18 ευρώ και το Κίνημα Οικολόγων 21.933 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών

Στις καταστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 6 εκατ. ευρώ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 3 εκατ. ευρώ προς το Cyprus Investment Promotion Agency, 1,09 εκατ. ευρώ προς την ΠΑΣΥΔΥ, 1,1 εκατ. ευρώ προς το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 1,23 εκατ. ευρώ προς τον Οργανισμό Τυποποίησης, 11,2 εκατ. ευρώ προς τον ΚΦΙΚΒ και 9,5 εκατ. ευρώ προς την ΑΗΚ.

Περιλαμβάνονται επίσης χορηγίες στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, οι οποίες κυμαίνονται από 231.000 έως 1,12 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια στήριξης της πρώτης κατοικίας, καταγράφονται 482.842 ευρώ προς την ΚΕΔΙΠΕΣ για το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και 2,5 εκατ. ευρώ προς τον ΚΦΙΚΒ.

Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνεται ακόμη χορηγία 8,5 εκατ. ευρώ προς το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο για τη μισθοδοσία ιερέων, καθώς και μικρότερα ποσά προς εκκλησιαστικά ιδρύματα των Μαρωνιτών, των Λατίνων, των Αρμενίων και της Ιεράς Μονής Αγίου Χρυσοστόμου.

Επιπλέον, προς τις τράπεζες καταβλήθηκαν ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα 12,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο σχεδίων επιδότησης επιτοκίων, προς όφελος των δικαιούχων δανειοληπτών.

Οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΥΠΑΝ

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά το ΡΙΚ, το οποίο έλαβε 33,5 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 7,1 εκατ. ευρώ δόθηκαν στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων του ΡΙΚ. Επιπλέον, 2,8 εκατ. ευρώ δόθηκαν στο ΚΥΠΕ.

Χορηγίες δόθηκαν επίσης προς δήμους και κοινότητες. Μεταξύ των κατεχόμενων δήμων, το μεγαλύτερο ποσό, 1,3 εκατ. ευρώ, δόθηκε στον Δήμο Αμμοχώστου. Στις ελεύθερες περιοχές, ο Δήμος Λευκωσίας έλαβε 21,93 εκατ. ευρώ, ο Δήμος Λεμεσού 16,46 εκατ. ευρώ, ο Δήμος Στροβόλου 10,2 εκατ. ευρώ και ο Δήμος Λάρνακας 9,8 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, περιλαμβάνονται 52,57 εκατ. ευρώ προς τον ΚΟΑ, 1,2 εκατ. ευρώ προς την ΚΟΕ και 4 εκατ. ευρώ προς τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Χορηγίες δόθηκαν επίσης προς σχολικές εφορείες, με ποσά που κυμαίνονται από 11.296 ευρώ έως 9,2 εκατ. ευρώ, καθώς και προς ιδιωτικά σχολεία, από 6.648 ευρώ έως 403.523 ευρώ.

Στην ανώτατη εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε 118,2 εκατ. ευρώ, το ΤΕΠΑΚ 57,8 εκατ. ευρώ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 10,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τρία πανεπιστήμια έλαβαν από 100.000 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά καταβλήθηκαν ως χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Χορηγίες από άλλα υπουργεία και υφυπουργεία

Από το Υπουργείο Υγείας δόθηκαν 3 εκατ. ευρώ στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και 1,12 εκατ. ευρώ στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Παράλληλα, σύνδεσμοι και οργανισμοί έλαβαν ποσά από 7.000 έως 550.000 ευρώ, ενώ ιδιωτικά νοσηλευτήρια έλαβαν χορηγίες από 5.630 έως 323.000 ευρώ για ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Το Υπουργείο Μεταφορών κατέβαλε χορηγίες που αφορούν κυρίως την απόσυρση παλαιών οχημάτων, με ποσά από 7.500 έως 97.500 ευρώ.

Από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δόθηκαν 21,6 εκατ. ευρώ προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, 8,5 εκατ. ευρώ προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και 8,4 εκατ. ευρώ προς το The Cyprus Institute. Επιπλέον, δόθηκαν κονδύλια από 250.000 έως 3,6 εκατ. ευρώ για συμμετοχές σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ η ΑΤΗΚ έλαβε επιχορήγηση 21,4 εκατ. ευρώ.

Από το Υφυπουργείο Τουρισμού δόθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, καθώς και χορηγίες στο πλαίσιο σχεδίων προώθησης τουρισμού που έφταναν έως 248.632 ευρώ.

Η μεγαλύτερη χορηγία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αφορούσε τη ναυτιλιακή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, ύψους 5,17 εκατ. ευρώ.

Από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η μεγαλύτερη χορηγία αφορούσε το Ίδρυμα Χρίστου-Στέλιου Ιωάννου, ύψους 3,58 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντικά ποσά δόθηκαν σε εθελοντικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το International Organization for Migration με 3,8 εκατ. ευρώ, το Hope For Children με 2,3 εκατ. ευρώ, ο ΣΠΑΒΟ με 2 εκατ. ευρώ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό με 1,68 εκατ. ευρώ, το Ίδρυμα Θεοτόκος με 1,56 εκατ. ευρώ και το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος με 1,4 εκατ. ευρώ.

Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, οι μεγαλύτερες χορηγίες αφορούσαν τον ΘΟΚ με 5,26 εκατ. ευρώ, τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου με 3,4 εκατ. ευρώ και το σχέδιο κάρτας πολιτισμού νέων με 925.000 ευρώ.

Το Υπουργείο Γεωργίας κατέβαλε 14,46 εκατ. ευρώ προς τον ΚΟΑΓ, καθώς και μέτρα στήριξης για γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, περιλαμβανομένων 940.000 ευρώ προς εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες δικαιούχους. Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ δόθηκε στον Δήμο Κουρίου για εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου.

Στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η μεγαλύτερη χορηγία αφορούσε τον ΚΟΔΑΠ με 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η Εταιρεία Υδρογονανθράκων με 2 εκατ. ευρώ.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων εντάσσεται στη θεσμική υποχρέωση του κράτους για ανοικτή ενημέρωση γύρω από τη διάθεση δημόσιων πόρων, δίνοντας πιο αναλυτική εικόνα για τις κρατικές δαπάνες και τις επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν το 2025.