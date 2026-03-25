Εγγυητής μπήκε το κράτος για δάνεια δημοσίων οργανισμών αξίας €1,25 δισ. τέλος του 2025 σε σύγκριση με €1,38 δισ. το 2024 σημειώνοντας μείωση ύψους 9,5% και μάλιστα οι πιστώσεις εξυπηρετήθηκαν κανονικά.

Στη δημοσιονομική έκθεση 2025 του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται ότι ο εγγυημένος δανεισμός κατά το έτος 2025 εξυπηρετήθηκε κανονικά, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός που να χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε μικρή, αλλά σταθερή, μείωση στις περισσότερες υποκατηγορίες κυβερνητικών εγγυήσεων. Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα των δανείων με κυβερνητική εγγύηση το 2025 σε σύγκριση με το 2015, το οποίο ήταν το έτος όπου το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανέλαβε τη διαχείριση και τον συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν στις κυβερνητικές εγγυήσεις, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μειώθηκαν κατά €1,82 δισ. (59,4%). Η μεγαλύτερη κατηγορία δανείων με κυβερνητική εγγύηση αφορά στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Το υπόλοιπο αυτών των δανείων το 2025 (€0,63 δισ.) αναλογούσε στο 51% του συνολικού υπολοίπου των δανείων με κυβερνητική εγγύηση. Σε αυτό το υπόλοιπο, συμπεριλαμβάνονται δάνεια ύψους: €0,33 δισ. που λήφθηκαν από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων, €0,10 δισ. που λήφθηκαν από την ΑΗΚ, τα οποία δόθηκαν για μεγάλα έργα υποδομής και €0,20 δισ. για δάνεια άλλων οντοτήτων.

Στη δημοσιονομική έκθεση 2025, σημειώνεται ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αποτελούνταν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με οργανισμούς της Ευρώπης, όπως την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο υπόλοιπο συμπεριλαμβάνονται €0,14 δισ. που αφορούν κυβερνητική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό της ΕΤΥΦΑ (Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου). Το υπόλοιπο των εγγυημένων δανείων προς εταιρείες ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) αναλογεί στο 24% του συνολικού υπολοίπου των δανείων με κυβερνητική εγγύηση για το 2025. Η εν λόγω κατηγορία κυβερνητικών εγγυήσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία από το 2017. Τα υπόλοιπα δανείων με κυβερνητική εγγύηση που αφορούν σε εταιρείες ανήλθαν το 2025 στα €0,29 δισ. Οι εγγυήσεις αυτές δόθηκαν σε τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κυρίως για την ανάληψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την προσφορά χαμηλού κόστους δανεισμού στο πλαίσιο σχεδίων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Στην έκθεση υποδεικνύεται ότι το ύψος των δανείων που παραχωρήθηκαν, το οποίο εκκρεμούσε στις 31.12.2025 ανήλθε σε €0,72 δισ. (σε σύγκριση με €0,74 δισ. στις 31.12.2024), σημειώνοντας μείωση 2,7%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων που παραχωρήθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €0,011 δισ., στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους €0,03 δισ., στην αποπληρωμή του δανείου προς την Ελληνική Κυβέρνηση ύψους €0,011 δισ., των δανείων που παραχωρήθηκαν στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης ύψους €0,003 δισ. και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ύψους €0,007 δισ., ενώ επηρεάζεται αντίστροφα από την αύξηση στα δάνεια που παραχωρήθηκαν στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους €0,023 δισ. και στη συμφωνία παραχώρησης με την Hermes Airports ύψους €0,02 δισ.

Διαχρονικά αναφέρεται στη δημοσιονομική έκθεση, υπάρχει μια μείωση στα υπόλοιπα κατά €0,30 δισ. (29%) σε σχέση με το 2015 (σύνολο 2025: €0,72 δισ., σύνολο 2015: €1,02 δισ.). Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα αφορούν στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους οργανισμούς (2025: €0,45 δισ.). Από το υπόλοιπο για το 2025, €0,31 δισ. αφορούν δάνεια προς τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και €0,10 δισ. δάνεια προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.