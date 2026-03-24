Το 86% των εσόδων του κράτους για το 2025 ήταν από φόρους και το σύνολο ανήλθε σε €8,60 δισ. (2024: €8,06 δισ.). Το 44% προήλθε από έμμεσους φόρους (2024: 44%) και 42% από άμεσους φόρους (2024: 40%), σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση 2025 που ετοίμασε το Γενικό Λογιστήριο και δημοσιοποιήθηκε χθες.

Τα έσοδα από φορολογία παρουσιάζουν αυξητική τάση την τελευταία πενταετία. Προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους και συγκεκριμένα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τους άμεσους φόρους, όπως τον φόρο εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ανήλθαν σε €3,16 δισ. το 2025 (2024: €3,08 δις), τα καθαρά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων έφτασαν τα €2,08 δισ. (2024: €1,91 δισ.) και τα καθαρά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν €1,71 δισ. (2024: €1,56 δισ.).

– Η μισθοδοσία προσωπικού, οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη για το 2025 και ανήλθαν σε €3,52 δισ., σε σχέση με €3,56 δισ. το 2024 (34,7% του συνόλου των δαπανών, παρουσιάζοντας ποσοστό υλοποίησης προϋπολογισμού ύψους 96%.

Στη δημοσιονομική έκθεση αναφέρεται αναφορικά με τις μισθολογικές δαπάνες ότι για το 2025 δαπανήθηκαν €2,93 δισ. (2024: €2,77 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 5,8%. Κατά την υπό εξέταση περίοδο (2015-2025), παρατηρείται αύξηση των μισθολογικών δαπανών, οι οποίες το 2025 έφτασαν στο μέγιστο σημείο τους.

Ο αριθμός προσωπικού έφτασε στο ελάχιστο σημείο του το 2015 και στο μέγιστο σημείο του το 2025. Παρόλα αυτά, αναφέρεται στην έκθεση, ο ρυθμός αύξησης στον αριθμό προσωπικού για την περίοδο 2015-2025, είναι μικρότερος του ρυθμού αύξησης των μισθολογικών δαπανών. Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα ανήλθαν το 2025 σε €0,6 δισ. (2024: €0,79 δισ.), σημειώνοντας μείωση κατά 24%.

Επίσης, δαπανήθηκαν €2,02 δισ. (2024: €1,92 δισ.) για κοινωνικές παροχές, αποτελώντας το 19,9% του συνόλου των δαπανών. Οι πιο σημαντικές κοινωνικές παροχές για το 2025 ήταν η συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ύψους €0,82 δις (2024: €0,77 δισ.), η δαπάνη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ύψους €0,19 δις (2024: €0,20 δισ.) και η δαπάνη για το επίδομα τέκνου ύψους €0,12 δις (2024: €0,13 δισ.). Επίσης, καταγράφονται μεταβιβάσεις (€1,67 δισ.), που αφορούν κυρίως σε χορηγίες και συνεισφορές του κράτους προς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Η δαπάνη για αγορά ύδατος από αφαλατώσεις ανήλθε σε €110,1 εκατ. και παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά €14,5 εκατ. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι παρά την μείωση αυτή, το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, δεδομένης της μειωμένης εισροής νερού στα φράγματα.