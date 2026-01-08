Μειωμένο σε σχέση με το 2024 εμφανίζεται το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, το οποίο διαμορφώθηκε στα €1.159,4 εκατ. ή 3,2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το πλεόνασμα είναι μειωμένο κατά €154,9 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχε ανέλθει στα €1.314,3 εκατ. ή 3,8% του ΑΕΠ. Η υποχώρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι η αύξηση των δαπανών (+7,8%) υπερέβη την αύξηση των εσόδων (+5,8%).

Δαπάνες με ταχύτερο ρυθμό από τα έσοδα

Η άνοδος των δαπανών συνδέεται κυρίως με:

την αύξηση του λογαριασμού κεφαλαίου κατά €345,9 εκατ. ,

κατά , τις κοινωνικές παροχές , οι οποίες αυξήθηκαν κατά €328,5 εκατ. ,

, οι οποίες αυξήθηκαν κατά , και τις απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων), που ενισχύθηκαν κατά €210,0 εκατ..

Συνολικά, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν στα €12.410,8 εκατ., από €11.507,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Αύξηση εσόδων, αλλά με επιβράδυνση

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €748,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €13.570,2 εκατ.. Η αύξηση προήλθε κυρίως από:

τη φορολογία εισοδήματος και πλούτου (+€165,2 εκατ.),

(+€165,2 εκατ.), τις κοινωνικές εισφορές (+€325,3 εκατ.),

(+€325,3 εκατ.), τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (+€155,5 εκατ.),

(+€155,5 εκατ.), καθώς και τους εισπραχθέντες τόκους και μερίσματα (+€37,6 εκατ.).

Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ κατέγραψαν μείωση €13,5 εκατ., ενώ μειωμένες εμφανίζονται και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις.

Επενδύσεις και κοινωνικές παροχές στο επίκεντρο

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο λογαριασμός κεφαλαίου, που ανήλθε στα €1.304,3 εκατ., με τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου να αυξάνονται κατά €119,2 εκατ.. Στον αντίποδα, οι πληρωθέντες τόκοι κατέγραψαν οριακή μείωση.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι για ορισμένες οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, και ειδικότερα για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις, λόγω μη επαρκούς υποβολής δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.